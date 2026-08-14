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Украина начала принудительное наполнение водохранилища из-за обмеления Дуная

Киев • УНН

 • 1844 просмотра

10 августа начато принудительное наполнение водохранилища Катлабух в Одесской области из-за критического снижения уровня воды в Дунае. Это необходимо для стабилизации уровня воды, снижения экологических рисков и обеспечения потребностей населения и аграрного сектора.

Украина начала принудительное наполнение водохранилища из-за обмеления Дуная

Из-за критического падения уровня воды в Дунае началось принудительное заполнение водохранилища Катлабух в Одесской области, сообщили в Минэкономики в пятницу, пишет УНН.

Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ 10 августа начало принудительное заполнение водохранилища Катлабух в Измаильском районе Одесской области. Для этого запустили главную насосную станцию Суворовской оросительной системы Измаильского управления водного хозяйства

- сообщили в министерстве.

Необходимость таких мер возникла из-за критического снижения уровня воды в водохранилище и реке Дунай. "Ситуация создала риски для водной экосистемы Придунавья, водоснабжения населения и потребностей аграрного сектора", - говорится в сообщении.

Катлабух, как отмечается, - критически важный водный объект для Придунавья. Его принудительное заполнение назвали "необходимым шагом, чтобы стабилизировать уровень воды, уменьшить экологические риски и обеспечить потребности населения и аграрного сектора".

Как указано, для стабильного наполнения водохранилища в долгосрочной перспективе на первом этапе планируется реконструкция системы энергоснабжения главной насосной станции Суворовской оросительной системы. Реализацию проекта, как ожидается, начнут в этом году, а запуск энергонезависимой насосной станции - в апреле 2027 года.

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Летом практически вся Европа столкнулась с беспрецедентным маловодьем на Дунае. На отдельных участках уровень воды опустился до рекордно низких отметок.

"Председательствуя в Международной комиссии по защите реки Дунай, Украина инициировала подготовку совместного обзора ситуации с маловодьем в странах Дунайского бассейна. Мы стремимся показать, что климатические изменения не признают государственных границ, а значит, и ответ на эти вызовы должен формироваться совместно", – указала заместительница министра экономики и окружающей среды Украины Ирина Овчаренко. 

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Юлия Шрамко

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