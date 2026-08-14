Кушнер едет к Нетаньяху на переговоры по Газе — Axios

Джаред Кушнер, посланник и зять президента Трампа, планирует посетить Израиль на следующей неделе для переговоров по ситуации в Газе. Об этом сообщает Axios со ссылкой на пятерых неназванных "источников, осведомлённых о плане", информирует УНН.

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Отмечается, что это будет первая поездка Кушнера в Израиль с января. Она состоится на фоне попыток Белого дома и Совета мира Трампа продвинуть следующий этап плана по Газе, сосредоточенного на разоружении ХАМАС и возможном выводе израильских войск. При этом правительство премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху очень скептически относится к плану США по Газе, а предстоящие выборы в октябре делают этот вопрос ещё более политически чувствительным.

У нас есть общее мнение относительно стратегической цели, но Израиль высказал некоторые сомнения по поводу плана, и мы хотим поговорить с ними, чтобы убедиться в нашей скоординированности - цитирует издание американского чиновника.

Указывается, что Кушнер планирует отправиться в Израиль вместе с Николаем Младеновым, назначенным "высоким представителем" Совета мира по Газе. Он намерен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками. Кроме того, Кушнер может отправиться в другие страны Ближнего Востока для переговоров с региональными лидерами, участвующими в решении проблемы Газы.

Напомним

Американский сенатор-демократ и ветеран Марк Келли раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа из-за подхода к переговорам по поводу войны в Иране. Он заявил, что нынешние посланники президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа, не справляются со своими задачами.

Иран заявил об отсутствии прогресса в восстановлении мирного соглашения с США