Иран заявил об отсутствии прогресса в восстановлении мирного соглашения с США

Иран и США не достигли прогресса в переговорах по восстановлению временного мирного соглашения, заключённого в июне, заявило высокопоставленное иранское источник 12 августа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

По словам источника, стороны через посредников обсуждают возможность возвращения к договорённостям и сроки выполнения обязательств, однако переговоры не дали результата.

Одним из вопросов, который обсуждается через посредников, является возвращение США к временному соглашению и определение временных рамок для выполнения обязательств. В этом вопросе не достигнуто абсолютно никакого прогресса

Июньское соглашение предусматривало немедленное прекращение военных операций на всех фронтах. В то же время 7 июля президент США Дональд Трамп заявил о завершении договорённостей, а через неделю Иран объявил об их приостановке.

США обвиняют Иран в невыполнении договорённостей о восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что Вашингтон нарушил свои обязательства, в частности по снятию блокады иранских портов и возвращению замороженных активов.

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Иран также опроверг информацию о якобы достигнутой договорённости продлить предусмотренный июньским соглашением 60-дневный период.

Ни о каком продлении речи не идёт, поскольку, с точки зрения Ирана, не существует никакого периода, который начался бы, и поэтому нечего продлевать. Соединённые Штаты нарушили временное соглашение через 48 часов после его достижения и вышли из него через несколько дней