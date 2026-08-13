Иран заявил об отсутствии прогресса в восстановлении мирного соглашения с США
Киев • УНН
Иран и США не достигли прогресса на переговорах по восстановлению временного мирного соглашения, заключённого в июне. Стороны обвиняют друг друга в нарушении договорённостей, а Ормузский пролив остаётся заблокированным.
Иран и США не достигли прогресса в переговорах по восстановлению временного мирного соглашения, заключённого в июне, заявило высокопоставленное иранское источник 12 августа. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По словам источника, стороны через посредников обсуждают возможность возвращения к договорённостям и сроки выполнения обязательств, однако переговоры не дали результата.
Одним из вопросов, который обсуждается через посредников, является возвращение США к временному соглашению и определение временных рамок для выполнения обязательств. В этом вопросе не достигнуто абсолютно никакого прогресса
Июньское соглашение предусматривало немедленное прекращение военных операций на всех фронтах. В то же время 7 июля президент США Дональд Трамп заявил о завершении договорённостей, а через неделю Иран объявил об их приостановке.
Тегеран и Вашингтон обвиняют друг друга
США обвиняют Иран в невыполнении договорённостей о восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Тегеран, в свою очередь, заявляет, что Вашингтон нарушил свои обязательства, в частности по снятию блокады иранских портов и возвращению замороженных активов.
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Иран также опроверг информацию о якобы достигнутой договорённости продлить предусмотренный июньским соглашением 60-дневный период.
Ни о каком продлении речи не идёт, поскольку, с точки зрения Ирана, не существует никакого периода, который начался бы, и поэтому нечего продлевать. Соединённые Штаты нарушили временное соглашение через 48 часов после его достижения и вышли из него через несколько дней
Ситуацию осложняют новые атаки на судоходство в регионе. Ормузский пролив остаётся заблокированным, а до начала конфликта через него проходила примерно пятая часть мировых потоков нефти и сжиженного природного газа.
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