Украина в этом сезоне сократила экспорт пшеницы, но нарастила кукурузы
Киев • УНН
По состоянию на 12 августа Украина экспортировала 2,952 млн тонн зерновых, что на 4,76% больше, чем в прошлом году. Экспорт пшеницы сократился на 18,33%, а кукурузы вырос на 66,38%.
С начала этого маркетингового года, который начался 1 июля, Украина уже отправила на экспорт почти 3 млн тонн зерна, но сократила экспорт пшеницы, сообщило профильное ведомство со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, пишет УНН.
Детали
Согласно приведённым данным, по состоянию на 12 августа в 2026/27 маркетинговом году Украина экспортировала 2,952 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 4,76% больше, чем по состоянию на 15 августа в прошлом году, в 2025/26 МГ. В то же время пшеницы в этом году экспортировано на 18,33% меньше, чем в прошлом. А кукурузы, наоборот, в этом МГ экспортировано на 66,38% больше, чем в прошлом году.
При этом в августе уже экспортировано в общей сложности 280 тыс. тонн зерна.
В частности, в 2026/27 МГ на экспорт уже отправлено:
- пшеницы — 1,239 млн тонн;
- ячменя — 333 тыс. тонн;
- кукурузы — 1,376 млн тонн.
Рожь в этом МГ ещё не экспортировалась.
Экспорт муки составил 2,8 тыс. тонн.
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