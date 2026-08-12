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Украина в этом сезоне сократила экспорт пшеницы, но нарастила кукурузы

Киев • УНН

 • 450 просмотра

По состоянию на 12 августа Украина экспортировала 2,952 млн тонн зерновых, что на 4,76% больше, чем в прошлом году. Экспорт пшеницы сократился на 18,33%, а кукурузы вырос на 66,38%.

Украина в этом сезоне сократила экспорт пшеницы, но нарастила кукурузы

С начала этого маркетингового года, который начался 1 июля, Украина уже отправила на экспорт почти 3 млн тонн зерна, но сократила экспорт пшеницы, сообщило профильное ведомство со ссылкой на данные Государственной таможенной службы, пишет УНН.

Детали

Согласно приведённым данным, по состоянию на 12 августа в 2026/27 маркетинговом году Украина экспортировала 2,952 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на 4,76% больше, чем по состоянию на 15 августа в прошлом году, в 2025/26 МГ. В то же время пшеницы в этом году экспортировано на 18,33% меньше, чем в прошлом. А кукурузы, наоборот, в этом МГ экспортировано на 66,38% больше, чем в прошлом году.

При этом в августе уже экспортировано в общей сложности 280 тыс. тонн зерна.

В частности, в 2026/27 МГ на экспорт уже отправлено:

  • пшеницы — 1,239 млн тонн;
    • ячменя — 333 тыс. тонн;
      • кукурузы — 1,376 млн тонн.

        Рожь в этом МГ ещё не экспортировалась.

        Экспорт муки составил 2,8 тыс. тонн.

        Экспорт агропродукции из Украины может сократиться на 54% из-за атак на порты — Bloomberg08.08.26, 02:46 • 5747 просмотров

        Юлия Шрамко

        ЭкономикаАгроновости
        Украина