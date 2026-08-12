Украинцам изменили правила проверки военно-учётных документов за границей

Правительство обновило правила проверки военно-учётных документов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет при получении консульских услуг за рубежом. Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины, пишет УНН.

Законом «О правовом режиме военного положения» определено, что для получения консульских услуг за рубежом мужчины в возрасте 18–60 лет обязаны предъявить консулу для проверки действительный военно-учётный документ. В электронной форме (э-ВОД) он формируется средствами мобильного приложения «Резерв+» — говорится в сообщении.

Ранее мужчины в возрасте 18–60 лет должны были предъявить э-ВОД, сформированный не ранее чем за 72 часа до визита в консульство или посольство. Теперь достаточно предоставить консулу для проверки документ, действительный на момент визита в дипломатическое учреждение.

В совершении консульского действия могут отказать, если:

проверка подтвердила, что э-ВОД недействителен или данные требуют обновления;

заявитель не предъявил действительный э-ВОД;

в предъявленном э-ВОД отсутствует подтверждение актуальности персональных данных.

Исключения (в каких случаях э-ВОД не нужен):

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей граждан Украины, второй родитель которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержанных или лишённых свободы за рубежом.

Если данные отсутствуют или нет возможности обновить их через «Резерв+», МИД совместно с Минобороны введут возможность обновления данных через консульский учёт. Для этого мужчинам необходимо будет встать на консульский учёт (если лицо не состоит на консульском учёте) или актуализировать свои данные в дипломатическом учреждении (если лицо уже состоит на консульском учёте).

Те граждане, которые не могут самостоятельно обновить свои данные через «Резерв+» из-за отсутствия налогового номера, могут лично обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины за рубежом для его оформления через систему «е-Консул».

Налоговая служба передаст Минобороны данные украинцев в возрасте 18–60 лет для проверки воинского учета