Четыре члена экипажа погибли во время атаки в Красном море, у берегов Пакистана сообщили об ударе по судну
Киев • УНН
В проливе Баб-эль-Мандеб погибли четверо членов экипажа египетского судна. У побережья Пакистана ракетой поражено контейнерное судно Vela Nova.
Четыре члена экипажа грузового судна погибли после атаки в проливе Баб-эль-Мандеб в Красном море, а у побережья Пакистана сообщили о ракетном ударе по контейнеровозу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным Министерства транспорта Йемена, нападение произошло во вторник, 11 августа. На борту египетского судна «Тихама» погибли трое граждан Пакистана и один индонезиец. После атаки экипаж потерял контроль над судном.
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Если гибель членов экипажа подтвердится, это станет первыми смертельными последствиями атаки хуситов на суда с начала войны с Ираном 28 февраля. Сами хуситы пока не взяли на себя ответственность за нападение. Во время попытки спасти экипаж трое йеменских береговых охранников получили ранения в результате атаки беспилотника.
Удар у побережья Пакистана
Отдельно источники Reuters в сфере морской безопасности сообщили об ударе по контейнеровозу Vela Nova под флагом Панамы в Оманском заливе у побережья Пакистана. По предварительным данным, судно было поражено ракетой.
The Wall Street Journal сообщил, что атаку якобы совершил американский вертолет, выпустивший ракету Hellfire по рулю судна после того, как Vela Nova попыталось избежать американской блокады судоходства, связанного с Ираном. Центральное командование США пока не прокомментировало эту информацию.
В случае подтверждения атака станет 12-м ударом американских военных по судам с начала блокады в апреле и третьим после ее возобновления 14 июля. Контейнеровоз недавно заходил в порты Мумбаи и Порт-Кланг в Малайзии.
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