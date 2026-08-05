Судно Shell затонуло у берегов Йемена после попадания снаряда
Киев • УНН
Судно компании Shell перевернулось и затонуло у берегов Йемена после попадания снаряда. Все 14 членов экипажа были спасены йеменской береговой охраной.
Судно компании Shell затонуло в водах у побережья Йемена после попадания снаряда. В результате инцидента судно перевернулось, а его экипаж был эвакуирован. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
По данным Министерства судоходства Индии, после попадания снаряда судно перевернулось и затонуло. Йеменская береговая охрана спасла всех 14 членов экипажа.
Кто именно выпустил снаряд, пока неизвестно.
Напряженность в Красном море сохраняется
Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы ранее неоднократно угрожали нарушить судоходство в проливе Баб-эль-Мандеб, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является одним из ключевых мировых морских маршрутов.
В то же время, по данным сервиса MarineTraffic, на данный момент судоходство через пролив продолжается в обычном режиме.
Саудовская Аравия готовит морскую коалицию и может начать наступление против хуситов - The Guardian31.07.26, 06:50 • 15409 просмотров