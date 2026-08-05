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Судно Shell затонуло у берегов Йемена после попадания снаряда

Киев • УНН

 • 8169 просмотра

Судно компании Shell перевернулось и затонуло у берегов Йемена после попадания снаряда. Все 14 членов экипажа были спасены йеменской береговой охраной.

Судно Shell затонуло у берегов Йемена после попадания снаряда

Судно компании Shell затонуло в водах у побережья Йемена после попадания снаряда. В результате инцидента судно перевернулось, а его экипаж был эвакуирован. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным Министерства судоходства Индии, после попадания снаряда судно перевернулось и затонуло. Йеменская береговая охрана спасла всех 14 членов экипажа.

Кто именно выпустил снаряд, пока неизвестно.

Напряженность в Красном море сохраняется

Поддерживаемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы ранее неоднократно угрожали нарушить судоходство в проливе Баб-эль-Мандеб, который соединяет Аденский залив с Красным морем и является одним из ключевых мировых морских маршрутов.

В то же время, по данным сервиса MarineTraffic, на данный момент судоходство через пролив продолжается в обычном режиме.

Саудовская Аравия готовит морскую коалицию и может начать наступление против хуситов - The Guardian31.07.26, 06:50 • 15409 просмотров

Степан Гафтко

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Иран
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