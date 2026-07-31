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Саудовская Аравия готовит морскую коалицию и может начать наступление против хуситов - The Guardian

Киев • УНН

 • 15767 просмотра

Саудовская Аравия готовит масштабную военную операцию против йеменских хуситов, включая морское и наземное наступление. Эр-Рияд создает международную военно-морскую коалицию из 14 государств для защиты судоходства.

Саудовская Аравия готовит морскую коалицию и может начать наступление против хуситов - The Guardian

Саудовская Аравия готовится к масштабной военной операции против йеменских хуситов, которая может включать морское и наземное наступление. Об этом со ссылкой на источники в Йемене сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

По данным собеседников издания, Эр-Рияд перебрасывает войска и концентрирует силы для возможного наступления в центральном Йемене. Одновременно Саудовская Аравия работает над созданием международной военно-морской коалиции для защиты судоходства в Красном море и проливе Баб-эль-Мандеб после введения хуситами блокады саудовских судов.

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Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что 14 государств, среди которых Турция, Пакистан, Египет, Судан и Джибути, поддержали создание многонациональной коалиции морской обороны.

Обострение может повлиять на экспорт саудовской нефти

Хуситы, которые контролируют столицу Йемена Сану и значительную часть побережья Красного моря, 20 июля объявили о блокаде саудовских судов. В то же время они заявили, что готовы отменить её, если Саудовская Аравия прекратит блокаду Йемена.

По информации The Guardian, Эр-Рияд также обратился к США, Германии, Франции, Великобритании и Италии с призывом присоединиться к морской коалиции. В то же время в регионе уже действует миссия Европейского Союза Aspides, которая обеспечивает безопасность судоходства в Красном море.

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Издание отмечает, что блокирование маршрутов через Красное море вместе с проблемами судоходства в Ормузском проливе может существенно ограничить экспорт саудовской нефти. После начала конфликта с Ираном значительная часть экспорта королевства была переориентирована на терминалы на побережье Красного моря.

По данным источников, саудовские войска могут готовить наступление в провинции Аль-Байда, которую хуситы взяли под контроль в 2020-2021 годах. В последние недели боевые действия между сторонами обострились: хуситы активизировали атаки на нефтяную инфраструктуру Saudi Aramco, а Саудовская Аравия нанесла удары по объектам группировки в районе порта Ходейда.

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Степан Гафтко

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