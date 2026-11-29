Дело об избиении мужчины в Черновицком ТЦК передали в суд
Киев • УНН
ГБР передало в суд дела двух должностных лиц Черновицкого ТЦК и руководителя общественной организации. Их обвиняют в избиении мужчины из-за отказа получить повестку.
ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении двух должностных лиц Черновицкого городского ТЦК и СП и руководителя общественной организации, которые избивали и пытали мужчину, отказавшегося получить повестку. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
По данным следствия, мужчина прибыл в центр комплектования вместе с правоохранителями для проверки военно-учетных документов, а когда ему предложили получить повестку, он отказался.
Это спровоцировало конфликт с должностными лицами ТЦК и руководителем общественной организации, которые находились рядом. Мужчине начали угрожать, нецензурно выражаться в его адрес, а впоследствии нанесли несколько ударов по голове и туловищу. Насилие не прекратилось даже после того, как потерпевший выполнил требования нападавших. В конце концов ему удалось вырваться и убежать
В настоящее время работники ГБР установили обстоятельства избиения и причастность к нему трех лиц. Остальные присутствовавшие не вмешались в конфликт.
Напомним
На Буковине задержали пятерых военнослужащих районного ТЦК и СП и правоохранителя, которых подозревают в пытках, незаконном лишении свободы военнообязанных и получении неправомерной выгоды.