ГБР направило в суд обвинительные акты в отношении двух должностных лиц Черновицкого городского ТЦК и СП и руководителя общественной организации, которые избивали и пытали мужчину, отказавшегося получить повестку. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.

По данным следствия, мужчина прибыл в центр комплектования вместе с правоохранителями для проверки военно-учетных документов, а когда ему предложили получить повестку, он отказался.

Это спровоцировало конфликт с должностными лицами ТЦК и руководителем общественной организации, которые находились рядом. Мужчине начали угрожать, нецензурно выражаться в его адрес, а впоследствии нанесли несколько ударов по голове и туловищу. Насилие не прекратилось даже после того, как потерпевший выполнил требования нападавших. В конце концов ему удалось вырваться и убежать