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На Буковині затримали п’ятьох працівників ТЦК - їх підозрюють у викраденні людей, катуванні та хабарництві

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Працівників ТЦК підозрюють у викраденні, катуванні військовозобов’язаних і хабарництві. Їм може загрожувати до 12 років ув’язнення.

На Буковині затримали п’ятьох працівників ТЦК - їх підозрюють у викраденні людей, катуванні та хабарництві

На Буковині затримали п'ятьох військовослужбовців районного ТЦК та СП і правоохоронця, яких підозрюють у катуванні, незаконному позбавленні волі військовозобов'язаних та одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, у місті Кіцмань посадовці силоміць затримували чоловіків на вулицях, а згодом застосовували до них насильство у приміщенні ТЦК. Таким чином, за версією правоохоронців, їх намагалися змусити погодитися на мобілізацію.

Серед задокументованих епізодів — випадок, який набув розголосу на початку лютого 2026 року. Тоді під час затримання військовозобов’язаного застосували травматичну зброю, внаслідок чого він дістав поранення ноги. Після цього чоловіка доставили до ТЦК, де, за матеріалами слідства, йому не надали необхідної медичної допомоги та змушували самостійно діставати кулю з рани.

Ще один епізод стався 30 вересня 2026 року. Слідчі встановили обставини ймовірного викрадення чоловіка через особистий конфлікт із окремими посадовцями ТЦК.

За матеріалами кримінального провадження, за чоловіком стежили, а коли він наблизився до пішохідного переходу, силоміць затягнули його до автомобіля. Потерпілий є учасником бойових дій. Від початку повномасштабного вторгнення він захищав Україну та брав участь у боях за Київ, Ірпінь і Бахмут.

Крім того, правоохоронці задокументували вимагання та одержання 5,5 тисячі євро від військовозобов’язаного за його звільнення після затримання.

Загалом слідство задокументувало один епізод викрадення людини, чотири епізоди ймовірного катування, а також вимагання й одержання неправомірної вигоди

- йдеться у повідомленні.

21 жовтня 2026 року під час спецоперації ДБР затримало всіх п’ятьох фігурантів.

Начальнику відділу та трьом його підлеглим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 КК України — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб та таке, що супроводжувалося заподіянням потерпілому фізичних страждань.

Чотирьом підлеглим також повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України - одержання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.

Двом із них додатково інкримінують катування, вчинене представником держави (ч. 3 ст. 127 КК України).

Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває. Слідчі перевіряють можливі інші епізоди протиправної діяльності посадовців та встановлюють людей, які могли постраждати від їхніх дій.

Рада підтримала штраф у 170 тисяч гривень для ТЦК за незаконне взяття на військовий облік29.10.26, 14:28 • 6306 переглядiв

Ольга Розгон

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