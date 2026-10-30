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На Буковине задержали пятерых сотрудников ТЦК — их подозревают в похищении людей, пытках и взяточничестве

Киев • УНН

 • 1090 просмотра

Сотрудников ТЦК подозревают в похищении и пытках военнообязанных, а также во взяточничестве. Им может грозить до 12 лет лишения свободы.

На Буковине задержали пятерых сотрудников ТЦК — их подозревают в похищении людей, пытках и взяточничестве

На Буковине задержали пятерых военнослужащих районного ТЦК и СП и правоохранителя, которых подозревают в пытках, незаконном лишении свободы военнообязанных и получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, в городе Кицмань должностные лица силой задерживали мужчин на улицах, а затем применяли к ним насилие в помещении ТЦК. Таким образом, по версии правоохранителей, их пытались заставить согласиться на мобилизацию.

Среди задокументированных эпизодов — случай, получивший огласку в начале февраля 2026 года. Тогда во время задержания военнообязанного применили травматическое оружие, в результате чего он получил ранение ноги. После этого мужчину доставили в ТЦК, где, согласно материалам следствия, ему не оказали необходимую медицинскую помощь и заставляли самостоятельно извлекать пулю из раны.

Еще один эпизод произошел 30 сентября 2026 года. Следователи установили обстоятельства вероятного похищения мужчины из-за личного конфликта с отдельными должностными лицами ТЦК.

Согласно материалам уголовного производства, за мужчиной следили, а когда он приблизился к пешеходному переходу, силой затянули его в автомобиль. Потерпевший является участником боевых действий. С начала полномасштабного вторжения он защищал Украину и участвовал в боях за Киев, Ирпень и Бахмут.

Кроме того, правоохранители задокументировали вымогательство и получение 5,5 тысячи евро от военнообязанного за его освобождение после задержания.

Всего следствие задокументировало один эпизод похищения человека, четыре эпизода вероятных пыток, а также вымогательство и получение неправомерной выгоды

- говорится в сообщении.

21 октября 2026 года во время спецоперации ГБР задержало всех пятерых фигурантов.

Начальнику отдела и трем его подчиненным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины — незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц и сопровождавшееся причинением потерпевшему физических страданий.

Четырем подчиненным также сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины — получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц.

Двоим из них дополнительно вменяют пытки, совершенные представителем государства (ч. 3 ст. 127 УК Украины).

Самая строгая санкция инкриминируемых статей предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют возможные другие эпизоды противоправной деятельности должностных лиц и устанавливают людей, которые могли пострадать от их действий.

Рада поддержала штраф в размере 170 тысяч гривен для ТЦК за незаконную постановку на воинский учет29.10.26, 14:28 • 6386 просмотров

Ольга Розгон

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