Украинскому военному, получившему тяжелую травму на фронте, удалось избежать ампутации руки благодаря сложной операции в Центре Шалимова. Ему пересадили васкуляризированный фрагмент малоберцовой кости.
Средства с регистраций на забег MHP Run4Victory в Черкассах, а это более 700 тыс. грн, направят на закупку дронов для 118-й бригады ТрО. Забег не состоялся из-за траура и обстрелов.
МИД Украины раскритиковал World Press Photo за сочетание фото украинского ребенка, травмированного войной, и российского солдата. Это пример ложной моральной эквивалентности.
В результате российских атак в Донецкой области погибли три человека, еще четверо получили ранения. Полиция зафиксировала более 4 тысяч вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
За сутки зафиксировано 244 боевых столкновения, больше всего на Покровском направлении - 54 штурмовых действия. Окупанты нанесли 49 авиаударов и применили более 700 дронов-камикадзе.
В Балаклее БПЛА "Герань-2" попал в крышу склада, повредив здания и сельскохозяйственную технику. В результате атаки пострадал 61-летний мужчина.
За прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение, враг нанес 91 авиаудар и почти 6700 обстрелов. Больше всего атак было на Покровском направлении - 35 штурмов агрессора.
Российские войска совершили 109 попыток атак на различных направлениях, больше всего на Торецком и Покровском. Противник нанес 60 авиаударов и выпустил 1240 дронов-камикадзе по позициям ВСУ.
Президент Зеленский уволил генерал-майора Андрея Гнатова с должности командующего Объединенных сил ВСУ. Гнатов возглавлял эту должность с июня 2024 года и имел значительные успехи в обороне Николаева и освобождении Херсонщины.
В первом матче 18-го тура УПЛ «Черноморец» победил «Колос» со счетом 2:1. Решающий гол забил Кирилл Попов на 87-й минуте после передачи Кратова с центра поля.
Экс-чемпионку по сумо, заочно осудили за сбор средств для армии рф в оккупированном Крыму. Спортсменка организовала волонтерское движение для помощи оккупантам и распространяла пророссийскую пропаганду.
В Коломые в Ивано-Франковской области открыли адаптивный спортзал для ветеранов и людей с инвалидностью.
Суд Андижана приговорил 39-летнего гражданина Узбекистана к 4 годам и 2 месяцам ограничения свободы за участие в войне на стороне рф. Мужчина признался в убийстве более 10 украинских военных во время боев в Шахтерске и Бахмуте.
93-я бригада "Холодный Яр" отбила масштабный механизированный штурм возле Клещеевки. Уничтожено 12 единиц вражеской техники, включая 6 танков Т-72 и 6 БМП-2, бой длился 4 часа.
250 участников приняли участие в благотворительных инклюзивных соревнованиях Kordon Race с полосой препятствий во Львове. Цель мероприятия - сбор средств на учебные симуляторы мин для боевых подразделений.
На направлениях Часового Яра, Северска и Лиманского сложилась напряженная ситуация из-за активного использования врагом бронированной техники. Противник ищет слабые места и постоянно пополняет потери в технике и личном составе.
За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены здания учреждений, частные дома и газопровод, ранены по меньшей мере 3 человека.
Украина репатриировала тела 501 павшего воина с разных направлений боевых действий. Больше всего тел возвращено с Авдеевского направления - 382, также есть погибшие с Бахмутского, Марьинского и других участков фронта.
Россияне усилили попытки продвижения бронированной техникой вокруг Селидово в Донецкой области. Ежедневно происходят атаки вражеской пехоты и техники, но украинские силы успешно отражают их, нанося потери противнику.
За сутки российские войска 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате обстрелов ранены три человека, повреждены десятки домов и инфраструктурных объектов.
Главком Сырский доложил президенту, что ВСУ держат позиции, несмотря на сложную ситуацию на фронте. Зеленский поблагодарил военных за стойкость и отметил, что определенные задачи Курской операции продолжают реализовываться.
За сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В Краматорске врагом нанесен авиаудар по промзоне, в Часовоярской громаде погибли 2 человека, повреждены десятки домов.
Представитель 24-й ОМБр сообщил о критической ситуации в районе Часового Яра. Враг ежедневно осуществляет 3-4 штурма, применяя артиллерию, дроны и авиацию, разрушая город КАБами и неуправляемыми ракетами.
Рекламные плакаты "Я люблю Третью штурмовую" с изображением женщин вызвали споры в соцсетях. Часть пользователей считает рекламу сексистской, другие указывают на ее эффективность для целевой аудитории.
российские оккупанты значительно усиливают наступательные действия на востоке Украины, используя все доступные ресурсы. По словам капитана Назаренко, враг имеет большие потери, но не имеет проблем с пополнением и боеприпасами.
11 октября российские войска обстреляли населенные пункты в 4 районах Донецкой области. В результате атак погибла 74-летняя женщина, еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести.
В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 1 человек, 4 ранены. Поврежден 71 гражданский объект, в том числе 37 жилых домов в разных районах области.
Журналисты «Радио Свобода» подверглись обстрелу во время съемок на Бахмутском направлении. Корреспондент получил контузию, двое военных легко ранены, оператор не пострадал.
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.
За сутки российские войска 21 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены частные дома, многоэтажки и инфраструктура в нескольких районах, погибло 2 мирных жителей, 8 получили ранения.