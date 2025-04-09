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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 29308 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 1 человек, 4 ранены. Поврежден 71 гражданский объект, в том числе 37 жилых домов в разных районах области.

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Журналисты «Радио Свобода» подверглись обстрелу во время съемок на Бахмутском направлении. Корреспондент получил контузию, двое военных легко ранены, оператор не пострадал.

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Последствия российских ударов в Донецкой области за сутки: убиты 2 жителей, 8 человек получили ранения

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