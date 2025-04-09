В Донецкой области в результате ударов ссс рф погиб 1 человек, повреждено почти 40 жилых зданий

В результате российских обстрелов в Донецкой области погиб 1 человек, 4 ранены. Поврежден 71 гражданский объект, в том числе 37 жилых домов в разных районах области.