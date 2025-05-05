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Во Львове ветерана войны унизили в банке из-за обслуживания вне очереди: детали инцидента

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Во Львове ветеран войны, оформляющий инвалидность, столкнулся с унижением в банке. Его оскорбили из-за попытки получить услугу вне очереди, предусмотренную законом.

Во Львове ветерана войны унизили в банке из-за обслуживания вне очереди: детали инцидента

Во Львове ветеран войны, который недавно вернулся с фронта и оформляет инвалидность из-за тяжелого диагноза, стал жертвой публичного унижения. На мужчину набросились за попытку получить услугу вне очереди. Об этом ветеран Роман Яворский рассказал в Facebook, передает УНН.

Детали

Мужчина, по его словам, пришел в отделение банка, чтобы оформить карточку по инвалидности. Работают только два менеджера, и образовалась очередь. Ветеран обратился к работнику банка и попросил об обслуживании вне очереди, как это предусмотрено законом.

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Когда операционистка подвела мужчину к менеджеру, которая должна была открыть ему карточку, женщина из очереди подняла шум.

Словесный поток оскорблений, как ведро помоев: и меня, и мою мать вспомнила, что дура такого сына воспитала, сказала, что мое место на Кульпарковской, и даже то, что "мало вас там москали били". В конце концов, она ушла. Ее быстрее обслужили, а я дальше отвечал на вопросы менеджера, пытался через силу успокоиться

– рассказал Роман Яворский.

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Но на этом все не закончилось. Любительница москалей вернулась. Уже с мужем. И оба начали кричать на меня, обзывать лгуном. Говорили, что я не был на фронте, что я все выдумываю.

У меня тяжелый диагноз — окклюзия правой внутренней сонной артерии. То есть, полная закупорка. Еще во время службы меня постоянно мучила головная боль. Но военные медики не смогли установить диагноз. Можно было прооперировать, но теперь уже поздно. До войны я имел бизнес, был обеспеченным человеком, по зову души пошел на фронт, потерял здоровье и что теперь? Чтобы оформить ту проклятую инвалидность должен пройти три круга ада человеческих оскорблений и пренебрежения

– добавил ветеран.

Напомним

Во Львове ветеранку оскорбил пассажир маршрутки из-за удостоверения УБД. Полиция предлагала написать заявление, но она отказалась, не желая наказания для обидчика.

Лилия Набока

Лилия Набока

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