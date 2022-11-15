Выгнали из вагона из-за "плохого запаха": в УЗ отреагировали на скандал с военным

Детали



"Очень обидно, что кто-то додумал, будто обидела или вывела в тамбур военного железнодорожница. Это не укладывалось в голове, и мы благодарны близким воина, что эту позорную ложь опровергли. В голове не укладывалось, чтобы наша коллега могла слово невежливое указать военнослужащему. Коллега, которая по 20 часов эвакуировала маршрутом Харьков-Львов людей на пике эвакуации, в переполненном поезде наводила порядок – никому и ничего не воняло тогда", – написал Перцовский.

По его словам, после просмотра 5-часовой записи с камер наблюдения стало известно, что словесная перепалка между военным и пассажирами произошла еще до того, как стюард подошла проверять билеты.

"Напротив, когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре – несколько раз останавливались, пробовали успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса. О том, что именно огорчило воина, он не сообщал. Настаивать и допытываться считали некорректным", – сообщил Перцовский.

Как отметил директор филиала, остается неизвестным, что сказали пассажиры военному.

"Но ясно одно: то, что он услышал, его ранило", – добавил он.

Перцовский обратился к пассажирам и заявил, что если кого-то раздражает запах военного напротив, можно пересесть, перейти в другой вагон или выйти на ближайшую станцию ​​и продолжить путь пешком.

Напомним

15 ноября впервые за время полномасштабной войны в Николаев прибыл пассажирский поезд.