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Выгнали из вагона из-за "плохого запаха": в УЗ отреагировали на скандал с военным

Киев • УНН

 • 388144 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Украинского защитника, который возвращался со службы в Киев, выгнали в тамбур якобы из-за "плохого запаха" от него. Директор филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" Александр Перцовский в своем Facebook отреагировал на инцидент и сообщил, что военного оскорбили не железнодорожники, а пассажиры, передает УНН.

Детали 

"Очень обидно, что кто-то додумал, будто обидела или вывела в тамбур военного железнодорожница. Это не укладывалось в голове, и мы благодарны близким воина, что эту позорную ложь опровергли. В голове не укладывалось, чтобы наша коллега могла слово невежливое указать военнослужащему. Коллега, которая по 20 часов эвакуировала маршрутом Харьков-Львов людей на пике эвакуации, в переполненном поезде наводила порядок – никому и ничего не воняло тогда", – написал Перцовский.

По его словам, после просмотра 5-часовой записи с камер наблюдения стало известно, что словесная перепалка между военным и пассажирами произошла еще до того, как стюард подошла проверять билеты.

"Напротив, когда стюарды заметили расстроенного военного уже в тамбуре – несколько раз останавливались, пробовали успокоить, предлагали места в вагоне 1-го класса. О том, что именно огорчило воина, он не сообщал. Настаивать и допытываться считали некорректным", – сообщил Перцовский.

Как отметил директор филиала, остается неизвестным, что сказали пассажиры военному.

"Но ясно одно: то, что он услышал, его ранило", – добавил он.

Перцовский обратился к пассажирам и заявил, что если кого-то раздражает запах военного напротив, можно пересесть, перейти в другой вагон или выйти на ближайшую станцию ​​и продолжить путь пешком.

Напомним

15 ноября впервые за время полномасштабной войны в Николаев прибыл пассажирский поезд.

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