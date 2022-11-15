Вигнали з вагона через "поганий запах": в УЗ відреагували на скандал з військовим

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"Дуже прикро, що хтось додумав, ніби образила або вивела в тамбур військового залізничниця. Це не вкладалося в голові, і ми вдячні близьким воїна, що цю ганебну неправду спростували. В голові не вкладалося, щоб наша колега могла слово неввічливе вказати військовослужбовцю. Колега, яка по 20 годин евакуювала маршрутом Харків-Львів людей на піку евакуації, в переповненому потязі наводила лад – нікому й нічого не воняло тоді", – написав Перцовський.

За його словами, після перегляду 5-годинного запису з камер спостереження стало відомо, що словесна перепалка між військовим та пасажирами сталася ще навіть до того, як стюард підійшла перевіряти квитки.

"Навпаки, коли стюарди помітили засмученого військового вже у тамбурі – кілька разів зупинялись, пробували заспокоїти, пропонували місця у вагоні 1-го класу. Про те, що саме засмутило воїна, він не повідомляв. Наполягати й допитуватись вважали некоректним", – повідомив Перцовський.

Як зазначив директор філії, залишається невідомим, що саме сказали пасажири військовому.

"Але зрозуміло одне: те, що він почув, його ранило", – додав він.

Перцовський звернувся до пасажирів та заявив, що якщо когось дратує запах військового навпроти, то можна пересісти, перейти в інший вагон або вийти на найближчу станцію та продовжити шлях пішки.

Нагадаємо

15 листопада вперше за час повномасштабної війни до Миколаєва прибув пасажирський потяг.