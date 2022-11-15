До Миколаєва прибув перший з 24 лютого пасажирський потяг

Цитата

"Перший пасажирський потяг з 24 лютого прибуває на колію в Миколаєві", – ідеться у повідомленні.

Додамо, що потяг приїхав із Києва.

Нагадаємо

14 листопада стало відомо, що Укрзалізниця вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.