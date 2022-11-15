До Миколаєва прибув перший з 24 лютого пасажирський потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні вперше за час повномасштабної війни до Миколаєва прибув пасажирський потяг. Про це у Facebook повідомила Миколаївська міська рада, передає УНН.
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"Перший пасажирський потяг з 24 лютого прибуває на колію в Миколаєві", – ідеться у повідомленні.
Додамо, що потяг приїхав із Києва.
Нагадаємо
14 листопада стало відомо, що Укрзалізниця вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.