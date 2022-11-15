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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 16935 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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До Миколаєва прибув перший з 24 лютого пасажирський потяг

До Миколаєва прибув перший з 24 лютого пасажирський потяг

Київ • УНН

 • 319533 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Сьогодні вперше за час повномасштабної війни до Миколаєва прибув пасажирський потяг. Про це у Facebook повідомила Миколаївська міська рада, передає УНН.

Цитата

"Перший пасажирський потяг з 24 лютого прибуває на колію в Миколаєві", – ідеться у повідомленні.

Додамо, що потяг приїхав із Києва.

Нагадаємо

14 листопада стало відомо, що Укрзалізниця вперше з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну відновлює пасажирське залізничне сполучення з Миколаєвом.

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