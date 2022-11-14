Укрзалізниця відновила залізничне сполучення з Миколаєвом

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Перший поїзд до Миколаєва вирушить сьогодні з Києва. Востаннє пасажирський поїзд далекого сполучення приїздив до Миколаєва 24 лютого.



Поїзд №122/121 Київ — Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці і по непарних — з Миколаєва.



Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55. Квитки вже можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах Укрзалізниці.

Нагадаємо

За кілька годин продано 1000 залізничних квитків до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона. Лідер продажів – квиток до Сімферополя.