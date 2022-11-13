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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 75168 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 88124 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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31 березня, 14:30 • 198790 перегляди

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Продано 1000 залізничних квитків до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона

Продано 1000 залізничних квитків до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона

Київ • УНН

 • 318149 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. За кілька годин продано 1000 залізничних квитків до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона. Лідер продажів – квиток до Сімферополя. Про це повідомив Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні UNITED24 разом з «Укрзалізницею» запустили продаж благодійних квитків на перші рейси до українських міст. Квиток можна зберігати як символ віри в те, що вся Україна буде звільнена. А скористатися — одразу після деокупації. За декілька годин від старту продали 1000 квитків! І лідер продажу не Херсон, куди потяг вирушить вже найближчим часом. А Сімферополь. Ось така міцна віра в український Крим. За кошти від продажів квитків закуплять автівки, що допоможуть сполучити міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами», – повідомив Федоров.

Нагадаємо

В рамках благодійного проєкту “Квитки до перемоги” запущено продаж квитків на потяги з Києва до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

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