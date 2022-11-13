Продано 1000 залізничних квитків до Сімферополя, Донецька, Луганська, Маріуполя та Херсона

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«Сьогодні UNITED24 разом з «Укрзалізницею» запустили продаж благодійних квитків на перші рейси до українських міст. Квиток можна зберігати як символ віри в те, що вся Україна буде звільнена. А скористатися — одразу після деокупації. За декілька годин від старту продали 1000 квитків! І лідер продажу не Херсон, куди потяг вирушить вже найближчим часом. А Сімферополь. Ось така міцна віра в український Крим. За кошти від продажів квитків закуплять автівки, що допоможуть сполучити міста та селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами», – повідомив Федоров.

Нагадаємо

В рамках благодійного проєкту “Квитки до перемоги” запущено продаж квитків на потяги з Києва до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.