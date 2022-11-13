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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Розпочався продаж квитків на потяги до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя

Розпочався продаж квитків на потяги до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя

Київ • УНН

 • 451958 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В рамках благодійного проєкту “Квитки до перемоги” запущено продаж квитків на потяги з Києва до Херсона, Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

«Разом із платформою UNITED24 розпочинаємо благодійний проєкт “Квитки до перемоги”. Вже сьогодні ви можете оформити квитки на три перших рейси з Києва до п'ятьох міст: уже деокупованого Херсона, а також Маріуполя, Донецька, Луганська та Сімферополя.

Квиток можна придбати, зберігати як символ віри в ЗСУ і звільнення України від окупантів, а скористатися ним — одразу після деокупації. Щойно рух буде поновлено, залізничники надішлють повідомлення з датою та місцем», - пояснили в УЗ. 

Рейси буде здійснювати легендарний «Потяг до перемоги», розписані вагони якого присвячені подвигам людей на тимчасово окупованих територіях. Оформити символічний квиток можна за посиланням.

Усі квитки благодійні: кошти від їх продажу будуть переказані через платформу UNITED24 на закупівлю last-mile транспорту — автівок, які допоможуть сполучити міста й селища на деокупованих територіях із найближчими залізничними вузлами.

Українські Національні Новини

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