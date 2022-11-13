Началась продажа билетов на поезда в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь

Детали

«Вместе с платформой UNITED24 начинаем благотворительный проект “Квитки до перемоги”. Уже сегодня вы можете оформить билеты на три первых рейса из Киева в пять городов: уже деоккупированного Херсона, а также Мариуполя, Донецка, Луганска и Симферополя.

Билет можно приобрести, хранить как символ веры в ВСУ и освобождения Украины от оккупантов, а воспользоваться им — сразу после деоккупации. Как только движение будет возобновлено, железнодорожники пришлют сообщение с датой и местом», - пояснили в УЗ.

Рейсы будет совершать легендарный «Потяг до перемоги», расписанные вагоны которого посвящены подвигам людей на временно оккупированных территориях. Оформить символический билет можно по ссылке.

Все билеты благотворительны: средства от их продаж будут перечислены через платформу UNITED24 на закупку last-mile транспорта — автомобилей, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами.