Продано 1000 ж/д билетов в Симферополь, Донецк, Луганск, Мариуполь и Херсон

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«Сегодня UNITED24 вместе с «Укрзализныцей» запустили продажу благотворительных билетов на первые рейсы в украинские города. Билет можно хранить как символ веры в то, что вся Украина будет уволена. А воспользоваться — сразу после деоккупации. Через несколько часов от старта продали 1000 билетов! И лидер продаж не Херсон, куда поезд отправится уже в ближайшее время. А Симферополь. Вот такая крепкая вера в украинский Крым. За средства от продаж билетов закупят автомобили, которые помогут соединить города и поселки на деоккупированных территориях с ближайшими железнодорожными узлами», – сообщил Федоров.

Напомним

В рамках благотворительного проекта “Билеты к победе” запущена продажа билетов на поезда из Киева в Херсон, Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.