Укрзализныця возобновила железнодорожное сообщение с Николаевом

Детали

Первый поезд в Николаев отправится сегодня из Киева. В последний раз пассажирский поезд дальнего сообщения приезжал в Николаев 24 февраля.



Поезд №122/121 Киев — Николаев будет курсировать по четным числам из столицы и по нечетным — из Николаева.



Из столицы он будет отправляться в 22:14 и прибывать в Николаев в 07:15. В обратном направлении поезд будет отправляться в 22:09 и прибывать в Киев в 06:55. Билеты уже можно приобрести в кассах, в приложении или чат-ботах Укрзализныци.

Напомним

Через несколько часов продано 1000 железнодорожных билетов в Симферополь, Донецк, Луганск, Мариуполь и Херсон. Лидер продаж – билет в Симферополь.