У Львові ветерана війни принизили в банку через обслуговування поза чергою: деталі інциденту

У Львові ветеран війни, який нещодавно повернувся з фронту й оформлює інвалідність через тяжкий діагноз, став жертвою публічного приниження. На чоловіка накинулись за спробу отримати послугу поза чергою. Про це ветеран Роман Яворський розповів у Facebook, передає УНН.

Чоловік, за його словами, прийшов до відділення банку, щоб оформити картку по інвалідності. Працюють тільки два менеджери, й утворилась черга. Ветеран звернувся до працівника банку і попросив про обслуговування поза чергою, як це передбачено законом.

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Коли операціоністка підвела чоловіка до менеджерки, яка мала відкрити йому картку, жінка з черги зчинила гвалт.

Словесний потік образ, наче відро помиїв: і мене, і мою матір згадала, що дура такого сина виховала , сказала, що моє місце на Кульпарківській, і навіть те, що "мало вас там москалі били". Врешті, вона пішла. Її швидше обслужили, а я далі відповідав на питання менеджера, намагався через силу заспокоїтись

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Але на цьому все не закінчилось. Любительниця москалів повернулась. Вже з чоловіком. І обоє почали кричати на мене, обзивати брехуном. Казали, що я не був на фронті, що я все вигадую.

У мене тяжкий діагноз — оклюзія правої внутрішньої сонної артерії. Тобто, повна закупорка. Ще під час служби мене постійно мучив головний біль. Але військові медики не змогли встановити діагноз. Можна було прооперувати, але тепер вже пізно. До війни я мав бізнес, був забезпеченою людиною, за покликом душі пішов на фронт, втратив здоров`я і що тепер? Щоб оформити ту трикляту інвалідність маю пройти три пекла людських образ і зневаги