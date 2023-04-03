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Їдь у свій Бахмут: у Буковелі між цивільним та військовим стався конфлікт через російську мову

Їдь у свій Бахмут: у Буковелі між цивільним та військовим стався конфлікт через російську мову

Київ • УНН

 • 2786115 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. На гірськолижному курорті “Буковель” між бойовим медиком, який проходить реабілітацію, та цивільним виникла суперечка через російську мову. У мережу виклали низку відео з яких стали відомі деталі інциденту, передає УНН.

Деталі

Мережею шириться відео, на якому чоловік знаходиться у приміщенні СПА-комплексу, називає військового “провокатором”, а потім каже: "Їдь туди у свій Бахмут! Чого ти тут відсиджуєшся?"

У наступному відео на своїй сторінці в Тік-Ток військовий пояснив ситуацію. За словами бійця, він проходить психологічну реабілітацію у “Буковелі”. У СПА-комплексі він почув, що “ЗСУ назвали худобою, а військових називали недобрими словами".

Через деякий час на акаунті військового з’явилося відео із вибаченням від чоловіка, який образив бійця. На ньому присутні також поліцейський, ще один військовий, а поза кадром можна почути жіночий голос.

У свою чергу, цивільний, який образив військового, вибачився перед ним, зазначивши, що “не хотів нікого образити. Тим більше військових”.

Окремо він перепросив у ЗСУ за фразу про Бахмут. Військовий у відповідь сказав, що вибачає чоловіка, та побажав його родині здоров'я та закликав вивчати українську мову.

Додамо

Проте після вибачень у мережі з'явилось ще одне відео, яке записала вже дружина чоловіка, який образив військового.

Жінка розповіла, що конфлікт стався через мовне питання. За її словами, боєць був у стані алкогольного сп’яніння, та сам підійшов до її чоловіка. Ба-більше, жінка додає, що військовий “декілька разів підходив до них та провокував”. Він порадив “їм їхати в росію, якщо ж вони не хочуть розмовляти українською”.

“У потрібний йому (військовому – ред.) момент, він зняв на камеру, як мій чоловік говорить йому: “Навіщо ти мене провокуєш, звідки ти взагалі, відчепися від мене”, – розповіла на відео жінка.

Варто зазначити, що розповідаючи про ситуацію, жінка назвала військового “з психічним відхиленням”.

"Йому не сподобалось, що люди говорять не українською, і він почав казати, що нам потрібно їхати в росію. Звісно ж мій чоловік зреагував", – зазначила вона на відео.

Крім того, ситуацію відреагував голова Черкаської ОДА Ігор Табурець. У своєму Телеграм-каналі він зазначив, що побачене викликає обурення і лють.

“Зі свого боку буду робити все, щоб до наших Героїв ставились, як належить, щоб вони отримували якісну меддопомогу та реабілітацію (до речі, скоро розповім про один із проектів). Це – ще одне наше спільне поле битви!” – написав Табурець.

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