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Езжай в свой Бахмут: в Буковеле между гражданским и военным произошел конфликт из-за русского языка

Езжай в свой Бахмут: в Буковеле между гражданским и военным произошел конфликт из-за русского языка

Киев • УНН

 • 2786110 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На горнолыжном курорте “Буковель” между боевым медиком, который проходит реабилитацию, и гражданским возникла перепалка из-за русского языка. В сеть выложили ряд видео из которых стали известны детали инцидента, передает УНН.

Детали

По сети распространяется видео, на котором мужчина находится в помещении СПА-комплекса, называет военного “провокатором”, а потом говорит: "Езжай туда в свой Бахмут! Чего ты тут отсиживаешься?"

В следующем видео на своей странице в Тик-Ток военный объяснил ситуацию. По словам бойца, он проходит психологическую реабилитацию в “Буковеле”. В СПА-комплексе он услышал, что “ВСУ назвали скотом, а военных называли нехорошими словами".

Через некоторое время на аккаунте военного появилось видео с извинениями от мужчины, который обидел бойца. На нем присутствуют также полицейский, еще один военный, а за кадром можно услышать женский голос.

В свою очередь, гражданский, который оскорбил военного, извинился перед ним, отметив, что “не хотел никого обидеть. Тем более военных”.

Отдельно он извинился перед ВСУ за фразу о Бахмуте. Военный в ответ сказал, что извиняет мужчину, и пожелал его семье здоровья и призвал изучать украинский язык.

Добавим

Однако после извинений в сети появилось еще одно видео, которое записала уже жена мужчины, который оскорбил военного.

Женщина рассказала, что конфликт произошел из-за языкового вопроса. По ее словам, боец был в состоянии алкогольного опьянения, и сам подошел к ее мужу. Более того, женщина добавляет, что военный “несколько раз подходил к ним и провоцировал”. Он посоветовал “им ехать в россию, если же они не хотят разговаривать на украинском”.

“В нужный ему (военному – ред.) момент, он снял на камеру, как мой муж говорит ему: “Зачем ты меня провоцируешь, откуда ты вообще, отстань от меня”, – рассказала на видео женщина.

Стоит отметить, что рассказывая о ситуации, женщина назвала военного “с психическим отклонением”.

"Ему не понравилось, что люди говорят не на украинском, и он начал говорить, что нам нужно ехать в россию. Конечно же мой муж среагировал", – отметила она на видео.

Кроме того, ситуацию отреагировал председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец. В своем Телеграм-канале он отметил, что увиденное вызывает возмущение и ярость.

“Со своей стороны буду делать все, чтобы к нашим Героям относились, как положено, чтобы они получали качественную медпомощь и реабилитацию (кстати, скоро расскажу об одном из проектов). Это – еще одно наше общее поле битвы!” – написал Табурец.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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