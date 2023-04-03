Езжай в свой Бахмут: в Буковеле между гражданским и военным произошел конфликт из-за русского языка

Детали

По сети распространяется видео, на котором мужчина находится в помещении СПА-комплекса, называет военного “провокатором”, а потом говорит: "Езжай туда в свой Бахмут! Чего ты тут отсиживаешься?"

В следующем видео на своей странице в Тик-Ток военный объяснил ситуацию. По словам бойца, он проходит психологическую реабилитацию в “Буковеле”. В СПА-комплексе он услышал, что “ВСУ назвали скотом, а военных называли нехорошими словами".

Через некоторое время на аккаунте военного появилось видео с извинениями от мужчины, который обидел бойца. На нем присутствуют также полицейский, еще один военный, а за кадром можно услышать женский голос.

В свою очередь, гражданский, который оскорбил военного, извинился перед ним, отметив, что “не хотел никого обидеть. Тем более военных”.

Отдельно он извинился перед ВСУ за фразу о Бахмуте. Военный в ответ сказал, что извиняет мужчину, и пожелал его семье здоровья и призвал изучать украинский язык.

Добавим

Однако после извинений в сети появилось еще одно видео, которое записала уже жена мужчины, который оскорбил военного.

Женщина рассказала, что конфликт произошел из-за языкового вопроса. По ее словам, боец был в состоянии алкогольного опьянения, и сам подошел к ее мужу. Более того, женщина добавляет, что военный “несколько раз подходил к ним и провоцировал”. Он посоветовал “им ехать в россию, если же они не хотят разговаривать на украинском”.

“В нужный ему (военному – ред.) момент, он снял на камеру, как мой муж говорит ему: “Зачем ты меня провоцируешь, откуда ты вообще, отстань от меня”, – рассказала на видео женщина.

Стоит отметить, что рассказывая о ситуации, женщина назвала военного “с психическим отклонением”.

"Ему не понравилось, что люди говорят не на украинском, и он начал говорить, что нам нужно ехать в россию. Конечно же мой муж среагировал", – отметила она на видео.

Кроме того, ситуацию отреагировал председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец. В своем Телеграм-канале он отметил, что увиденное вызывает возмущение и ярость.

“Со своей стороны буду делать все, чтобы к нашим Героям относились, как положено, чтобы они получали качественную медпомощь и реабилитацию (кстати, скоро расскажу об одном из проектов). Это – еще одно наше общее поле битвы!” – написал Табурец.