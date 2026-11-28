Британська розвідка оцінила наслідки трьох ударів по Кримському мосту. Ймовірно, судна в Азовському морі не зможуть здійснювати прямий транзит у Чорне море, доки водні шляхи не буде розчищено. Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, передає УНН.

Керченський міст, який з’єднує Крим із материковою частиною росії, у період із 16 по 19 листопада 2026 року тричі зазнав ударів українських сил із застосуванням ракет і безпілотних авіаційних систем. Друга атака, 17 листопада 2026 року, призвела до обвалення аркової секції автодорожньої частини мосту, що зробило її непридатною для автомобільного транзиту та заблокувало прохід суден, які прямують між Азовським і Чорним морями. Крім того, пошкоджень зазнала ділянка автодорожнього мосту завдовжки 200 м, де виявлено вирви. Третя атака сталася опівночі 19 листопада 2026 року по залізничному мосту. Залізничний міст зазнав ушкоджень поблизу арки, що спричинило додаткові руйнування огороджень, а також сліди кіптяви та підпалин на арці. Ймовірно, одна залізнична колія все ще використовується - йдеться у звіті.

Як зазначає розвідка, попри значні заходи, спрямовані на захист мосту, російська протиповітряна оборона, до складу якої входили два комплекси "Панцир-С1" приблизно за 2,4 км на південь від нині обваленої секції мосту, не змогла запобігти українському удару.

Повідомляється, що порт Азова припинив роботу через успішні удари України по російських мостах, зокрема по мосту в Ростові-на-Дону, по якому завдали удару 10 жовтня 2026 року, а також по Керченському мосту. Блокування морських шляхів в Азовському морі обмежило російську морську логістику. Ймовірно, судна в Азовському морі не зможуть здійснювати прямий транзит у Чорне море, доки водні шляхи не буде розчищено - додали у розвідці.

Нагадаємо

Під час ураження Кримського мосту Сили оборони використали ізраїльську систему HiSKY - аналог Starlink.