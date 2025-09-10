$41.250.03
Восемь предателей, воевавших против Сил обороны на восточном фронте, получили по 15 лет заключения

Киев • УНН

 • 408 просмотра

Восемь боевиков, воевавших против Сил обороны в Донецкой области, получили 15 лет заключения с конфискацией имущества. Их взяли в плен на Курском, Краматорском и Лиманском направлениях.

Восемь предателей, воевавших против Сил обороны на восточном фронте, получили по 15 лет заключения

По материалам военной контрразведки Службы безопасности Украины 15 лет заключения с конфискацией имущества получили восемь боевиков, воевавших против Сил обороны в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Украинские защитники взяли всех злоумышленников в плен во время ожесточенных боев на Курском, Краматорском и Лиманском направлениях.

Среди осужденных – шесть жителей Луганщины, добровольно вступивших в оккупационные группировки Южного военного округа РФ.

Один из них – житель Суходольска, который присоединился к 30-му мотострелковому полку страны-агрессора. После непродолжительной подготовки его перебросили под Суджу, где он попал в плен.

Четверо боевиков находились в рядах мотострелковых бригад оккупантов на должностях снайперов и стрелков. Они обстреливали позиции ВСУ вблизи поселков Верхнекаменское и Берестовое

- говорится в сообщении.

Еще двое – жители временно захваченной части территории Донецкой области, которые сначала выехали в Россию, а затем вступили в 37-й мотострелковый и 6-й танковый полки РФ. В составе военных группировок врага они участвовали в захвате поселков Украинск и Зеленая Долина.

Восьмой – житель Крыма, вступил в 299-й парашютно-десантный полк страны-агрессора и охранял штабы оккупантов в районе Бахмута. Затем его перебросили наступать на Часов Яр, где он попал в плен.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской, Сумской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Напомним

СБУ приговорила российского агента к 15 годам заключения за корректировку воздушных атак РФ на востоке Украины. Злоумышленник передавал врагу координаты для ударов по госпиталям Краматорска, где лечились раненые украинские воины.

