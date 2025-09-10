Восемь предателей, воевавших против Сил обороны на восточном фронте, получили по 15 лет заключения

По материалам военной контрразведки Службы безопасности Украины 15 лет заключения с конфискацией имущества получили восемь боевиков, воевавших против Сил обороны в Донецкой области. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Украинские защитники взяли всех злоумышленников в плен во время ожесточенных боев на Курском, Краматорском и Лиманском направлениях.

Среди осужденных – шесть жителей Луганщины, добровольно вступивших в оккупационные группировки Южного военного округа РФ.

Один из них – житель Суходольска, который присоединился к 30-му мотострелковому полку страны-агрессора. После непродолжительной подготовки его перебросили под Суджу, где он попал в плен.

Четверо боевиков находились в рядах мотострелковых бригад оккупантов на должностях снайперов и стрелков. Они обстреливали позиции ВСУ вблизи поселков Верхнекаменское и Берестовое - говорится в сообщении.

Еще двое – жители временно захваченной части территории Донецкой области, которые сначала выехали в Россию, а затем вступили в 37-й мотострелковый и 6-й танковый полки РФ. В составе военных группировок врага они участвовали в захвате поселков Украинск и Зеленая Долина.

Восьмой – житель Крыма, вступил в 299-й парашютно-десантный полк страны-агрессора и охранял штабы оккупантов в районе Бахмута. Затем его перебросили наступать на Часов Яр, где он попал в плен.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской, Сумской областях при процессуальном руководстве областных прокуратур.

Напомним

СБУ приговорила российского агента к 15 годам заключения за корректировку воздушных атак РФ на востоке Украины. Злоумышленник передавал врагу координаты для ударов по госпиталям Краматорска, где лечились раненые украинские воины.

Агент фсб готовил атаку на Днепровскую ГЭС: предателю дали 15 лет тюрьмы