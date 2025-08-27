$41.400.03
Агент фсб готовил атаку на Днепровскую ГЭС: предателю дали 15 лет тюрьмы

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Житель Запорожья получил 15 лет тюрьмы за государственную измену. Он передавал фсб данные о Днепровской ГЭС для подготовки новых атак.

Агент фсб готовил атаку на Днепровскую ГЭС: предателю дали 15 лет тюрьмы

российский агент из Запорожья, действовавший в Запорожье и по заказу рф готовивший повторную атаку на Днепровскую ГЭС, получил 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Предатель получил заказ от фсб. Он фиксировал последствия попаданий во время комбинированного удара врага по энергетической инфраструктуре в марте 2024 года.

В зоне его особого внимания были поврежденные объекты Днепровской ГЭС, которые он сфотографировал и вместе с координатами передал куратору. Такие разведданные оккупанты планировали использовать для подготовки следующих атак по украинской энергетике вместе с местной гидроэлектростанцией

- сообщает СБУ.

Агент врага был разоблачен еще летом прошлого года. Безработный предатель был задержан у него дома. По данным СБУ, фсб завербовала жителя Запорожья, предложив ему деньги в обмен на разведданные. Россияне вышли на него через его антиукраинские высказывания в соцсетях.

Впоследствии на его мессенджер вышел представитель фсб и предложил мужчине сотрудничество в обмен на деньги. После инструктажа агент сначала разведывал локации Сил обороны в Запорожье и его окрестностях. Затем он получил задание - провести доразведку возле атакованных рашистами объектов энергетики областного центра

- рассказали в СБУ.

У российского агента изъяли во время обыска смартфон, на котором были контакты кураторов из фсб и шпионские фото- и видеосъемки объектов. Его признали виновным в госизмене.

Напомним

Ранее СБУ разоблачила агенток рф, которые готовили теракты против военных в Хмельницкой и Днепропетровской областях. Враг завербовал двух женщин, когда те искали "легких заработков" на Телеграм-каналах.

Лилия Подоляк

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Электроэнергия
Украина
Запорожье