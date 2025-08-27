Агент фсб готував атаку на Дніпровську ГЕС: зраднику дали 15 років тюрми

російський агент з Запоріжжя, який діяв у Запоріжжі та на замовлення рф готував повторну атаку на Дніпровську ГЕС, отримав 15 років тюрми з конфіскацією майна. Про це повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Зрадник отримав замовлення від фсб. Він фіксував наслідки влучань під час комбінованого удару ворога по енергетичній інфраструктурі у березні 2024 року.

У зоні його особливої уваги були пошкоджені об’єкти Дніпровської ГЕС, які він сфотографував та разом із координатами передав куратору. Такі розвіддані окупанти планували використати для підготовки наступних атак по українській енергетиці разом із місцевою гідроелектростанцією - повідомляє СБУ.

Агента ворога було викрито ще влітку минулого року. Зрадника, який був безробітним, затримано у нього вдома. За даними СБУ, фсб завербувала мешканця Запоріжжя, запропонувавши йому гроші в обмін на розвідданні. росіяни вийшли на нього через його антиукраїнські висловлювання в соцмережах.

Згодом на його месенджер вийшов представник фсб і запропонував чоловіку співпрацю в обмін на гроші. Після інструктажу агент спочатку розвідував локації Сил оборони у Запоріжжі та його околицях. Потім він отримав завдання - провести дорозвідку біля атакованих рашистами об’єктів енергетики обласного центру - розповіли в СБУ.

У російського агента вилучили під час обшуку смартфон, на якому були контакти кураторів з фсб та шпигунські фото- й відеозйомки об’єктів. Його визнали винним у держзраді.

