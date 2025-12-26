російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД
Київ • УНН
рада федерації рф ініціювала закон, який зобов'язує власників великих каналів у соцмережах розміщувати пропаганду. Цей крок посилює контроль кремля над блогерами та загрожує тюремними строками за відмову.
У раді федерації рф ініціювали законодавчо зобов’язати блогерів поширювати пропагандистську рекламу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.
Деталі
Зазначається, що розміщати таку рекламу будуть зобов’язані всі власники великих публічних каналів та акаунтів у соцмережах.
Ця ініціатива - черговий крок на шляху встановлення повного контролю кремля над соцмережами та блогерами на території рф. Від початку повномасштабного вторгнення влада росії системно залучає блогерів до публічного виправдання так званої "сво" та просування пропагандистських наративів
Там додають, що тим, хто не погоджується працювати в інтересах кремля, загрожує покарання аж до реальних тюремних строків за поширення "фейків про збройні сили рф".
Нагадаємо
російські медіа активно просувають "чорну книгу про злочини українських неонацистів на Донбасі", випущену російським військово-історичним товариством.
Пропаганда кремля системно спотворює реальність щодо мирних переговорів - ЦПД29.10.25, 00:15 • 7766 переглядiв