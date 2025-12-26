$42.150.05
25 грудня, 16:14 • 13053 перегляди
Різдвяні домовленості і вітання для Трампа: Зеленський обговорив гарні ідеї для миру з Віткоффом та Кушнером
Ексклюзив
25 грудня, 10:58 • 45751 перегляди
Кількість скарг на лікування в одеській клініці "Одрекс" зростає: сайт StopOdrex став для людей останнім шансом на правду
Ексклюзив
25 грудня, 09:42 • 49337 перегляди
Плюсова температура вдень і слабкі морози вночі: якої погоди чекати українцям на Новий рікPhoto
25 грудня, 09:37 • 61765 перегляди
СБУ "привітала" росіян з Різдвом: уражено нафтові резервуари в порту темрюк і газопереробний завод в оренбурзіPhotoVideo
Ексклюзив
25 грудня, 09:14 • 31559 перегляди
Сніг повертається, але лижний сезон запізнився: якою буде погода в Карпатах на свята і чи зміняться ціни на житло
25 грудня, 08:33 • 24616 перегляди
російські атаки на енергетику у Різдвяну ніч залишили без світла жителів у 4 областях, на Одещині - аварійні відключення
25 грудня, 07:30 • 18846 перегляди
Розсекречені стенограми розмов путіна та Буша: кремль ще у 2000-х виступав проти України в НАТО
Ексклюзив
24 грудня, 15:03 • 63154 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
24 грудня, 14:30 • 79453 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
24 грудня, 14:18 • 34977 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД

Київ • УНН

 • 38 перегляди

рада федерації рф ініціювала закон, який зобов'язує власників великих каналів у соцмережах розміщувати пропаганду. Цей крок посилює контроль кремля над блогерами та загрожує тюремними строками за відмову.

російських блогерів змушують поширювати пропагандистську рекламу - ЦПД

У раді федерації рф ініціювали законодавчо зобов’язати блогерів поширювати пропагандистську рекламу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що розміщати таку рекламу будуть зобов’язані всі власники великих публічних каналів та акаунтів у соцмережах.

Ця ініціатива - черговий крок на шляху встановлення повного контролю кремля над соцмережами та блогерами на території рф. Від початку повномасштабного вторгнення влада росії системно залучає блогерів до публічного виправдання так званої "сво" та просування пропагандистських наративів

- вказують у ЦПД.

Там додають, що тим, хто не погоджується працювати в інтересах кремля, загрожує покарання аж до реальних тюремних строків за поширення "фейків про збройні сили рф".

Нагадаємо

російські медіа активно просувають "чорну книгу про злочини українських неонацистів на Донбасі", випущену російським військово-історичним товариством.

Пропаганда кремля системно спотворює реальність щодо мирних переговорів - ЦПД29.10.25, 00:15 • 7766 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

російська пропаганда
Соціальна мережа
Блогери
Рада національної безпеки і оборони України
Україна