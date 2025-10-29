Пропаганда кремля системно спотворює реальність щодо мирних переговорів - ЦПД

російська пропаганда системно викривлює реальність щодо мирних переговорів. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що офіційні російські особи в середньому чотири рази на місяць заявляють про готовність до миру, але щоразу це не призводить до зрушень у переговорах.

Україна ще в березні погодилася на повне припинення вогню, але російська сторона, прикриваючись різними відмовками, продовжує бойові дії. За 10 місяців рф не здійснила жодного реального кроку до миру, лише висуває вочевидь неприйнятні ультиматуми, чим фактично зриває переговори - йдеться у повідомленні.

У ЦПД вказують, що насправді кремль використовує переговори для затягування часу, а не для пошуку миру, водночас поширюючи спекуляції, нібито це Україна та Захід не хочуть миру. Крім того, такими діями москва намагається дискредитувати мирні зусилля президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо

У ЦПД прогнозують, що у першій половині листопада кремлівська пропаганда зосередиться на дискредитації санкцій ЄС та США, а також на нових ядерних погрозах. Очікується просування наративів про нібито неефективність санкцій та військову перевагу рф.

Трамп продовжує принижувати путіна, вказуючи на слабкості рф - керівник ЦПД