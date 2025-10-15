Трамп продовжує принижувати путіна, вказуючи на слабкості рф - керівник ЦПД
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що Дональд Трамп принижує путіна, вказуючи на черги за бензином в рф та 1,5 млн втрат у війні. Коваленко вважає, що путін – психопат, який боїться приниження, і США почали розуміти слабкості росії.
Президент США Дональд Трамп продовжує грати на ключових слабкостях путіна - він його принижує. Про це у Telegram написав керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
Деталі
Він нагадав про нещодавні заяви глави Білого дому "про великі черги за бензином в рф, про 1,5 млн втрат у війні, про нерозуміння, навіщо цю війну продовжувати".
І справді, фантазії путіна про окупацію України і вплив на Європу вилилися у перетворення рашки на сировинний придаток Китаю. Це все продовження теми "паперового тигра". путін - психопат. Психопати найбільше бояться приниження. путіна били в школі, принижували, знущалися з нього, витирали ноги. Подивіться на тих, кого принижували у радянській школі, або у школах 90-х. Вони ж переважно всі такі ж як путін - закомплексовані психопати
Він додав, що нарешті у США "почали хоч трошки розуміти слабкості сучасної росії".
Нагадаємо
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk. Зеленський готується до зустрічі з Трампом для обговорення чутливих питань, включаючи постачання зброї та примус росії до миру.
