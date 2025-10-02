"Якщо рф "паперовий тигр", то що тоді НАТО?" - путін поставив під сумнів боєздатність Альянсу

$41.220.08
48.370.07
ukenru
18:06 • 6520 перегляди
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Ексклюзив
13:54 • 19174 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
2 жовтня, 13:45 • 23762 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
2 жовтня, 13:08 • 15417 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
2 жовтня, 12:31 • 18495 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 24642 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 29072 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 30679 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 27243 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 50480 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.1м/с
90%
757мм
Популярнi новини
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 32538 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 30818 перегляди
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 22129 перегляди
"Мадяр" оголосив про масштабне переформатування та збільшення Сил Безпілотних Систем ЗСУ2 жовтня, 13:03 • 13868 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 10491 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?2 жовтня, 12:21 • 22284 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto2 жовтня, 11:55 • 30983 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС2 жовтня, 11:28 • 32684 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 45811 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 50480 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Емманюель Макрон
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Туреччина
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 10617 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 56428 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 64446 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 46092 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 48557 перегляди
Актуальне
Forbes
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

"Якщо рф "паперовий тигр", то що тоді НАТО?" - путін поставив під сумнів боєздатність Альянсу

Київ • УНН

 • 210 перегляди

володимир путін заявив про нібито просування російських військ по всій лінії фронту в Україні, стверджуючи, що вони увійшли до Костянтинівки, Сіверська та Червоноармійська, а Куп'янськ захоплено на дві третини. Він також поставив під сумнів боєздатність НАТО, згадавши про "паперового тигра".

"Якщо рф "паперовий тигр", то що тоді НАТО?" - путін поставив під сумнів боєздатність Альянсу

російський диктатор володимир путін нафантазував, що війська рф просуваються по всій лінії фронту в Україні й поставив під сумнів боєздатність НАТО. Про це пише УНН із посиланням на заяву путіна на міжнародній сесії клубу "Валдай".

путін заявив, що зараз російські війська нібито "просуваються всією лінією фронту в Україні для створення там "зони безпеки". За його словами, вони вже "увійшли до Костянтинівки, Сіверська та Червоноармійська, а Куп'янськ захоплено на дві третини".

"Якщо ми так впевнено просуваємось, значить, ми паперовий тигр. Що тоді саме НАТО? Вона що тоді являє собою?" - сказав путін.

За місяць будуть у Покровську, а за два окупують мало не весь Схід: Зеленський розкрив, яку "інформацію" путін давав Трампу02.10.25, 19:14 • 2902 перегляди

Раніше УНН писав, що володимир путін поскаржився, що москва двічі пропонувала вступ до НАТО - у 1954 та 2000 роках, проте отримала відмову. За його словами, тодішній президент США Білл Клінтон спершу допускав таку можливість, але згодом змінив рішення.

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Білл Клінтон
НАТО
Сполучені Штати Америки
Україна