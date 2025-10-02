"Якщо рф "паперовий тигр", то що тоді НАТО?" - путін поставив під сумнів боєздатність Альянсу

російський диктатор володимир путін нафантазував, що війська рф просуваються по всій лінії фронту в Україні й поставив під сумнів боєздатність НАТО. Про це пише УНН із посиланням на заяву путіна на міжнародній сесії клубу "Валдай".

путін заявив, що зараз російські війська нібито "просуваються всією лінією фронту в Україні для створення там "зони безпеки". За його словами, вони вже "увійшли до Костянтинівки, Сіверська та Червоноармійська, а Куп'янськ захоплено на дві третини".

"Якщо ми так впевнено просуваємось, значить, ми паперовий тигр. Що тоді саме НАТО? Вона що тоді являє собою?" - сказав путін.

Раніше УНН писав, що володимир путін поскаржився, що москва двічі пропонувала вступ до НАТО - у 1954 та 2000 роках, проте отримала відмову. За його словами, тодішній президент США Білл Клінтон спершу допускав таку можливість, але згодом змінив рішення.