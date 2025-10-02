За місяць будуть у Покровську, а за два окупують мало не весь Схід: Зеленський розкрив, яку "інформацію" путін давав Трампу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада докладає максимум зусиль, аби Сполучені Штати політично залишалися на боці України. Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

На питання щодо підтримки України з боку Сполучених Штатів і заяв Трампа, який каже, що не займає бік жодної зі сторін, Зеленський відповів, що наразі уряд робить "усе можливе для того, щоб Сполучені Штати були на нашому боці з політичної точки зору".

Ми повинні зберегти свої позиції, не робити крок назад. Бо це має величезний вплив на те, що відбувається зокрема і в Сполучених Штатах. Коли путін надавав неправдиву інформацію Трампу…що вони окуповують нашу територію, що вони окупують нас, що через місяць вони будуть в Покровську, а через два місяці вони захоплять трохи не весь схід України, а далі підуть на Харків, Дніпро, потім до Києва. Вони демонстрували якісь мапи, якісь дуже дивні. Необхідно ці всі наративи руйнувати. Саме це наші військові роблять. Саме це робить наша дипломатична команда