Можливо, будемо мати щось більше: Зеленський натякнув на розширення можливостей ударів по рф після зустрічі з Трампом

Президент України Володимир Зеленський заявив, що до сьогодні Україна використовувала для ударів по рф лише власну далекобійну зброю, але після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, можливо, в України буде "щось більше". Про це Зеленський заявив під час пресконференції з прем’єр-міністером Данії Метте Фредеріксен, передає УНН.

Ми ніколи не атакували об’єкти цивільної інфраструктури росії. Ми завжди відповідали на їх атаки по об’єктам інфраструктури України. Приблизно рік тому у нас не було спроможностей відповідати. Тепер ми можемо відповідати, і вони відчувають наші потужні відповіді. Нам потрібно трохи більше фінансування. Вони використовують приблизно 500-600 безпілотників на день, ми використовуємо 100-150. У нас є достатньо спроможностей. До цього ми використовували лише наше озброєння, після моєї зустрічі із президентом США ми, можливо, будемо мати щось більше - сказав Зеленський.

Президент США Дональд Трамп, за словами спеціального посланника з питань України Кіта Келлога, санкціонував можливість нанесення Україною далекобійних ударів по території рф.