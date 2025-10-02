Возможно, будет что-то большее: Зеленский намекнул на расширение возможностей ударов по рф после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до сегодняшнего дня Украина использовала для ударов по РФ только собственное дальнобойное оружие, но после встречи с президентом США Дональдом Трампом, возможно, у Украины будет "что-то большее". Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, передает УНН.

Мы никогда не атаковали объекты гражданской инфраструктуры России. Мы всегда отвечали на их атаки по объектам инфраструктуры Украины. Приблизительно год назад у нас не было возможностей отвечать. Теперь мы можем отвечать, и они чувствуют наши мощные ответы. Нам нужно немного больше финансирования. Они используют примерно 500-600 беспилотников в день, мы используем 100-150. У нас достаточно возможностей. До этого мы использовали только наше вооружение, после моей встречи с президентом США мы, возможно, будем иметь что-то большее - сказал Зеленский.

Напомним

Президент США Дональд Трамп, по словам специального посланника по вопросам Украины Кита Келлога, санкционировал возможность нанесения Украиной дальнобойных ударов по территории РФ.