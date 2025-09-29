Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог

Президент США Дональд Трамп, за словами спеціального посланника з питань України Кіта Келлога, санкціонував можливість нанесення Україною далекобійних ударів по території рф. Про це пише УНН із посиланням на допис старшого кореспондента Білого дому та ведуча Fox News Джекі Генріх.

Ви маєте на увазі, що позиція Президента полягає в тому, що Україна може завдавати ударів далекої дії по росії, що це було санкціоновано Президентом?