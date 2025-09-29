Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп санкціонував можливість завдання Україною далекобійних ударів по території рф, про що повідомив спеціальний посланник з питань України Кіт Келлог.
Президент США Дональд Трамп, за словами спеціального посланника з питань України Кіта Келлога, санкціонував можливість нанесення Україною далекобійних ударів по території рф. Про це пише УНН із посиланням на допис старшого кореспондента Білого дому та ведуча Fox News Джекі Генріх.
Ви маєте на увазі, що позиція Президента полягає в тому, що Україна може завдавати ударів далекої дії по росії, що це було санкціоновано Президентом?
Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте здатність проникати глибоко. Не існує таких речей, як святилища
Разом з тим низка повідомлень у міжнародних медіа вказує, що в Пентагоні існували механізми контролю і погодження, які іноді стримували використання певних типів далекобійної зброї проти цілей у рф.
Зокрема, Reuters та інші видання повідомляли про практику, коли оборонне відомство встановлювало додаткові попередні процедури для схвалення ударів із застосуванням американських далекобійних систем.
Раніше речники адміністрації давали суперечливі сигнали щодо масштабу та умов, за яких США дозволяють або обмежують використаннятпевних озброєнь.
Нагадаємо
За словами Зеленського, Україна передала президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу всі свої прохання щодо передачі озброєння. Все це є частиною угоди на 90 мільярдів доларів.
Він також заявив про готовність до окремих договорів щодо далекобійної зброї.