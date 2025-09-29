$41.490.00
48.710.00
ukenru
05:05 • 956 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 30174 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтняPhoto
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 56208 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 37573 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 38226 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 62177 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 70603 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 91464 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 150332 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 56608 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.8м/с
55%
758мм
Популярнi новини
"Кожен його учасник порушив міжнародне право": журналісти, які взяли участь у пропагандистському турі рф, понесуть відповідальність - МЗС28 вересня, 19:27 • 7230 перегляди
Попередні результати парламентських виборів у Молдові: опрацьовано понад 51% протоколівPhoto28 вересня, 19:57 • 5358 перегляди
У Мелітополі зник мобільний інтернет, заблоковані Google Play та VPN - ЦНС28 вересня, 21:33 • 5394 перегляди
брянськ під атакою: зафіксовано влучання у промисловий завод Photo28 вересня, 23:09 • 3746 перегляди
Окупанти вдарили по підприємству з виробництва коньяку AZNAURI на Одещині 00:54 • 10387 перегляди
Публікації
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій27 вересня, 06:00 • 57235 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 150338 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 71377 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 81065 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 81318 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джей Ді Венс
Марк Рютте
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Кишинів
Польща
Реклама
УНН Lite
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомоPhotoVideo01:17 • 2708 перегляди
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT27 вересня, 13:37 • 28663 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 91466 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 48900 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 53299 перегляди
Актуальне
The Times
МіГ-31
The Washington Post
Google Play
YouTube

Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог

Київ • УНН

 • 950 перегляди

Президент США Дональд Трамп санкціонував можливість завдання Україною далекобійних ударів по території рф, про що повідомив спеціальний посланник з питань України Кіт Келлог.

Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог

Президент США Дональд Трамп, за словами спеціального посланника з питань України Кіта Келлога, санкціонував можливість нанесення Україною далекобійних ударів по території рф. Про це пише УНН із посиланням на допис старшого кореспондента Білого дому та ведуча Fox News Джекі Генріх.

Ви маєте на увазі, що позиція Президента полягає в тому, що Україна може завдавати ударів далекої дії по росії, що це було санкціоновано Президентом?

- питає ведуча.

Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте здатність проникати глибоко. Не існує таких речей, як святилища

- зазначив Келлог.

 Разом з тим низка повідомлень у міжнародних медіа вказує, що в Пентагоні існували механізми контролю і погодження, які іноді стримували використання певних типів далекобійної зброї проти цілей у рф.

Зокрема, Reuters та інші видання повідомляли про практику, коли оборонне відомство встановлювало додаткові попередні процедури для схвалення ударів із застосуванням американських далекобійних систем.  

Раніше речники адміністрації давали суперечливі сигнали щодо масштабу та умов, за яких США дозволяють або обмежують використаннятпевних озброєнь. 

Нагадаємо

За словами Зеленського, Україна передала президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу всі свої прохання щодо передачі озброєння. Все це є частиною угоди на 90 мільярдів доларів. 

Він також заявив про готовність до окремих договорів щодо далекобійної зброї.

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Кіт Келлог
Марко Рубіо
Джей Ді Венс
Пентагон
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки