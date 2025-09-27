Україна передала Трампу детальний запит на зброю в рамках угоди на $90 мільярдів
Київ • УНН
Україна передала президенту США Дональду Трампу всі запити щодо озброєння, що є частиною угоди на 90 мільярдів доларів. Президент Зеленський також заявив про готовність до окремих договорів щодо далекобійної зброї.
Україна передела президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу всі свої прохання щодо передачі озброєння. Все це є частиною угоди на 90 мільярдів доларів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.
Що стосується того, чого хоче Україна від Сполучених Штатів Америки – все це ми передали президенту Сполучених Штатів Америки. З деталями та ілюстраціями, чого хоче Україна. Все це передбачено у нашій великій угоді на 90 мільярдів доларів
Він додав, що Україна готова і до укладання інших договорів щодо озброєння.
Ми готові до окремих договорів щодо окремих видів зброї, включаючи далекобійна
Доповнення
Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН йшлося у тому числі про зняття табу на постачання зброї для України.
Володимир Зеленський за підсумками візиту до Сполучених Штатів, де зустрівся у тому числі з президентом США Дональдом Трампом, вказав, що Україна відчуває, що Америка – з Україною.