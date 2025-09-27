Україна передала Трампу детальний запит на зброю в рамках угоди на $90 мільярдів

$41.490.00
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Ексклюзив
26 вересня, 09:46
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ Зими
26 вересня, 09:01
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 05:30
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Україну накриє холодна повітряна маса: дощі, сильний вітер та заморозки 27 вересня
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій
У російській чувашії заявили про атаку дронів на нафтоперекачувальну станцію
На Вінниччині після атаки рф загасили пожежу і відновили рух поїздів: показали наслідки
Міжнародний паралімпійський комітет скасував часткове відсторонення росії та білорусі
Як отримати водійське посвідчення в Україні: алгоритм дій
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейків
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 06:40
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Башар аль-Асад
Едгарс Рінкевичс
Рафаель Гроссі
Україна
Сполучені Штати Америки
Данія
Державний кордон України
Сумська область
Виробник відеоігор EA близький до укладання угоди про приватизацію на $50 млрд - FT
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFans
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень
MIM-104 Patriot
Financial Times
Grand Theft Auto (серія відеоігор)
The Times
The Guardian

Україна передала Трампу детальний запит на зброю в рамках угоди на $90 мільярдів

Київ • УНН

 • 628 перегляди

Україна передала президенту США Дональду Трампу всі запити щодо озброєння, що є частиною угоди на 90 мільярдів доларів. Президент Зеленський також заявив про готовність до окремих договорів щодо далекобійної зброї.

Україна передала Трампу детальний запит на зброю в рамках угоди на $90 мільярдів

Україна передела президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу всі свої прохання щодо передачі озброєння. Все це є частиною угоди на 90 мільярдів доларів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.

Що стосується того, чого хоче Україна від Сполучених Штатів Америки – все це ми передали президенту Сполучених Штатів Америки. З деталями та ілюстраціями, чого хоче Україна. Все це передбачено у нашій великій угоді на 90 мільярдів доларів 

- повідомив Президент.

Він додав, що Україна готова і до укладання інших договорів щодо озброєння.

Ми готові до окремих договорів щодо окремих видів зброї, включаючи далекобійна 

- підкреслив Зеленський.

Доповнення

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН йшлося у тому числі про зняття табу на постачання зброї для України.

Володимир Зеленський за підсумками візиту до Сполучених Штатів, де зустрівся у тому числі з президентом США Дональдом Трампом, вказав, що Україна відчуває, що Америка – з Україною.

Павло Зінченко

Генеральна Асамблея ООН
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна