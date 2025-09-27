Україна передала Трампу детальний запит на зброю в рамках угоди на $90 мільярдів

Україна передела президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу всі свої прохання щодо передачі озброєння. Все це є частиною угоди на 90 мільярдів доларів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу, пише УНН.

Що стосується того, чого хоче Україна від Сполучених Штатів Америки – все це ми передали президенту Сполучених Штатів Америки. З деталями та ілюстраціями, чого хоче Україна. Все це передбачено у нашій великій угоді на 90 мільярдів доларів