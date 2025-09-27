Украина передала Трампу детальный запрос на оружие в рамках соглашения на $90 миллиардов

Украина передала президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу все свои просьбы о передаче вооружения. Все это является частью соглашения на 90 миллиардов долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, пишет УНН.

Что касается того, чего хочет Украина от Соединенных Штатов Америки – все это мы передали президенту Соединенных Штатов Америки. С деталями и иллюстрациями, чего хочет Украина. Все это предусмотрено в нашем большом соглашении на 90 миллиардов долларов