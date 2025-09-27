Украина передала Трампу детальный запрос на оружие в рамках соглашения на $90 миллиардов
Киев • УНН
Украина передала президенту США Дональду Трампу все запросы по вооружению, являющиеся частью соглашения на 90 миллиардов долларов. Президент Зеленский также заявил о готовности к отдельным договорам по дальнобойному оружию.
Украина передала президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу все свои просьбы о передаче вооружения. Все это является частью соглашения на 90 миллиардов долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга, пишет УНН.
Что касается того, чего хочет Украина от Соединенных Штатов Америки – все это мы передали президенту Соединенных Штатов Америки. С деталями и иллюстрациями, чего хочет Украина. Все это предусмотрено в нашем большом соглашении на 90 миллиардов долларов
Он добавил, что Украина готова и к заключению других договоров по вооружению.
Мы готовы к отдельным договорам по отдельным видам оружия, включая дальнобойное
Дополнение
Во время встречи Президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН речь шла в том числе о снятии табу на поставки оружия для Украины.
Владимир Зеленский по итогам визита в Соединенные Штаты, где встретился в том числе с президентом США Дональдом Трампом, указал, что Украина чувствует, что Америка – с Украиной.