Трамп і Зеленський говорили про знаття табу на постачання зброї для України - Сибіга
Київ • УНН
Під час зустрічі на Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили зняття обмежень на постачання зброї для України. Також йшлося про спільні економічні проєкти та взаємодію щодо дронових технологій.
Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН йшлося у тому числі про зняття табу на постачання зброї для України. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.
Деталі
"Звичайно, що мова йшла про зняття табу. Про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України. Має бути пакет стримання. росія повинна розуміти, що атакуючи Україну 800 чи 600 дронами, вона буде отримувати таку ж пропорційну відповідь, а то і більше", - зазначив Сибіга.
За словами голови МЗС, настав час змусити росію до справжніх перемовин колективними зусиллями цивілізованого світу.
"Зараз настав час об’єднати світові зусилля і змусити росію до реальних перемовин. Тому відбулася дуже продуктивна в цьому контексті розмова з Трампом", - сказав Сибіга, назвавши спілкування "історичного характеру", коли воно змінює парадигму.
Окрім цього, лідери говорили про ситуацію на полі бою, спільні економічні проєкти та взаємодію щодо дронових технологій.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна говорить із США про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну, зазначивши, що важливо, щоб було реалізовано те, про що сторони домовляються.
За даними ЗМІ, Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk під час їх зустрічі.