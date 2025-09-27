$41.490.00
26 вересня, 14:33 • 40270 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 78502 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 33223 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 32660 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 32116 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 24969 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 46806 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 49318 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 49735 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 30150 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Німеччина
Данія
Трамп і Зеленський говорили про знаття табу на постачання зброї для України - Сибіга

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Під час зустрічі на Генасамблеї ООН Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорили зняття обмежень на постачання зброї для України. Також йшлося про спільні економічні проєкти та взаємодію щодо дронових технологій.

Трамп і Зеленський говорили про знаття табу на постачання зброї для України - Сибіга

Під час зустрічі Президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом на полях Генасамблеї ООН йшлося у тому числі про зняття табу на постачання зброї для України. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, пише УНН.

Деталі

"Звичайно, що мова йшла про зняття табу. Про зняття будь-яких табу на постачання зброї для України. Має бути пакет стримання. росія повинна розуміти, що атакуючи Україну 800 чи 600 дронами, вона буде отримувати таку ж пропорційну відповідь, а то і більше", - зазначив Сибіга.

ЦПД РНБО про останні обстріли рф: в України є інструменти завдавати удари у відповідь26.09.25, 16:40 • 2426 переглядiв

За словами голови МЗС, настав час змусити росію до справжніх перемовин колективними зусиллями цивілізованого світу.

"Зараз настав час об’єднати світові зусилля і змусити росію до реальних перемовин. Тому відбулася дуже продуктивна в цьому контексті розмова з Трампом", - сказав Сибіга, назвавши спілкування "історичного характеру", коли воно змінює парадигму.

Окрім цього, лідери говорили про ситуацію на полі бою, спільні економічні проєкти та взаємодію щодо дронових технологій.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна говорить із США про конкретні речі, які можуть зупинити цю війну, зазначивши, що важливо, щоб було реалізовано те, про що сторони домовляються.

За даними ЗМІ, Зеленський попросив у Трампа ракети Tomahawk під час їх зустрічі.

Павло Зінченко

