ЦПД РНБО про останні обстріли рф: в України є інструменти завдавати удари у відповідь
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Україна має інструменти для ударів у відповідь на атаки рф по критичній інфраструктурі Чернігівщини, по Запоріжжю та Херсону.
Коментуючи атаки рф на критичну інфраструктуру Чернігівщини, на Запоріжжя, багато ударів ворога по Херсону, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що в України зараз є інструменти завдавати удари у відповідь, тому даремно рф це робить, передає УНН.
Багато ударів КАБами росіян по Херсону, удари по критичній інфраструктурі Чернігівщини, Запоріжжя - постійні атаки росіян продовжуються. Але в України зараз є інструменти наносити удари у відповідь. Дарма вони це все роблять
Доповнення
Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомляв сьогодні, 26 вересня у Telegram, що через атаку ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини є влучання в кілька обʼєктів. Є перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі.
За даними Чауса, учора під ворожим ударом були обʼєкти критичної інфраструктури в Ніжині, Чернігові й Чернігівському районі.
23 вересня армія рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю, пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби.
26 вересня зранку російські війська інтенсивно обстріляли Херсон. Ворог випустив близько 15 авіабомб, піднявши 6 літаків, та вдарив з артилерії, поціливши у маршрутку, що призвело до загибелі однієї людини та поранення вісьмох.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом отримав підтримку щодо можливості завдання ударів по об’єктах росії у відповідь на атаки на українську енергетику.