ЦПД СНБО о последних обстрелах рф: у Украины есть инструменты наносить ответные удары
Киев • УНН
Комментируя атаки рф на критическую инфраструктуру Черниговщины, на Запорожье, много ударов врага по Херсону, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что у Украины сейчас есть инструменты наносить ответные удары, поэтому зря рф это делает, передает УНН.
Много ударов КАБами россиян по Херсону, удары по критической инфраструктуре Черниговщины, Запорожья – постоянные атаки россиян продолжаются. Но у Украины сейчас есть инструменты наносить ответные удары. Зря они это все делают
Дополнение
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал сегодня, 26 сентября, в Telegram, что из-за атаки врага на энергетические объекты Черниговщины есть попадания в несколько объектов. Есть перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе.
По данным Чауса, вчера под вражеским ударом были объекты критической инфраструктуры в Нежине, Чернигове и Черниговском районе.
23 сентября армия рф нанесла пять ударов по Запорожью, повреждены складские помещения и транспортные средства.
26 сентября утром российские войска интенсивно обстреляли Херсон. Враг выпустил около 15 авиабомб, подняв 6 самолетов, и ударил из артиллерии, попав в маршрутку, что привело к гибели одного человека и ранению восьми.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом получил поддержку относительно возможности нанесения ударов по объектам россии в ответ на атаки на украинскую энергетику.