ЦПД СНБО о последних обстрелах рф: у Украины есть инструменты наносить ответные удары

$41.490.08
48.710.05
ukenru
13:31 • 1662 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 5746 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 13194 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 18032 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 26379 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 32364 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 37065 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28228 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 39789 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35879 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
2.6м/с
42%
763мм
Популярные новости
Украинская актриса получила роль профессора в сериале о Гарри ПоттереPhoto26 сентября, 04:40 • 9854 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 24492 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 16164 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский11:16 • 4948 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 10438 просмотра
публикации
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 10482 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo09:01 • 26372 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 32360 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 37062 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 35822 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Александр Сырский
Юлия Свириденко
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Копенгаген
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов09:12 • 16207 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 24530 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 32451 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 40352 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 73657 просмотра
Актуальное
Financial Times
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"
Дія (сервис)
E-6 Mercury

ЦПД СНБО о последних обстрелах рф: у Украины есть инструменты наносить ответные удары

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Украина имеет инструменты для ответных ударов на атаки рф по критической инфраструктуре Черниговщины, по Запорожью и Херсону.

ЦПД СНБО о последних обстрелах рф: у Украины есть инструменты наносить ответные удары

Комментируя атаки рф на критическую инфраструктуру Черниговщины, на Запорожье, много ударов врага по Херсону, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что у Украины сейчас есть инструменты наносить ответные удары, поэтому зря рф это делает, передает УНН.  

Много ударов КАБами россиян по Херсону, удары по критической инфраструктуре Черниговщины, Запорожья – постоянные атаки россиян продолжаются. Но у Украины сейчас есть инструменты наносить ответные удары. Зря они это все делают

- написал Коваленко в Telegram.

Дополнение

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщал сегодня, 26 сентября, в Telegram, что из-за атаки врага на энергетические объекты Черниговщины есть попадания в несколько объектов. Есть перебои с электроснабжением в Чернигове и Черниговском районе.

По данным Чауса, вчера под вражеским ударом были объекты критической инфраструктуры в Нежине, Чернигове и Черниговском районе.  

23 сентября армия рф нанесла пять ударов по Запорожью, повреждены складские помещения и транспортные средства.

26 сентября утром российские войска интенсивно обстреляли Херсон. Враг выпустил около 15 авиабомб, подняв 6 самолетов, и ударил из артиллерии, попав в маршрутку, что привело к гибели одного человека и ранению восьми.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с лидером США Дональдом Трампом получил поддержку относительно возможности нанесения ударов по объектам россии в ответ на атаки на украинскую энергетику.

Анна Мурашко

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Черниговская область
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
Чернигов
Запорожье
Херсон