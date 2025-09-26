ЦПД СНБО о последних обстрелах рф: у Украины есть инструменты наносить ответные удары

Комментируя атаки рф на критическую инфраструктуру Черниговщины, на Запорожье, много ударов врага по Херсону, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что у Украины сейчас есть инструменты наносить ответные удары, поэтому зря рф это делает, передает УНН.

