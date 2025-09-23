рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю: пошкоджені склади, горять авто, є жертва

$41.380.13
Ексклюзив
12:09 • 2956 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 4966 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 28380 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 27202 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 29661 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 45044 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 46450 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 43344 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 67706 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69835 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Популярнi новини
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 23848 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 23342 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 19665 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico09:15 • 7258 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto10:03 • 11062 перегляди
Публікації
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 2988 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати10:33 • 6886 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 19714 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 23392 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 28400 перегляди
УНН Lite
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 1150 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 68298 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 32034 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 47739 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 99199 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Financial Times
Безпілотний літальний апарат
Facebook
Х-47М2 «Кинджал»

рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю: пошкоджені склади, горять авто, є жертва

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Внаслідок п'яти ударів по Запоріжжю пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби. Одна людина загинула, двоє отримали поранення, один з них у тяжкому стані.

рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю: пошкоджені склади, горять авто, є жертва

Армія рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю, пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Крім того, за задними Запорізької ОВА, є жертва, передає УНН.

Попередньо, пʼять ударів по Запоріжжю. Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим 

- йдеться у повідомленні.

За даними Запорізької ОВА, в результаті атаки рф одна людина загинула, двоє поранено.

43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один - в стані середньої тяжкості 

- зазначено у повідомленні.

Нагадаємо

У Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про три вибухи в одному районі міста та загрозу ворожих дронів і балістики.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Запоріжжя