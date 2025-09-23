рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю: пошкоджені склади, горять авто, є жертва
Внаслідок п'яти ударів по Запоріжжю пошкоджено складські приміщення та транспортні засоби. Одна людина загинула, двоє отримали поранення, один з них у тяжкому стані.
Армія рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю, пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Крім того, за задними Запорізької ОВА, є жертва, передає УНН.
Попередньо, пʼять ударів по Запоріжжю. Пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Медики надають всю необхідну допомогу постраждалим
За даними Запорізької ОВА, в результаті атаки рф одна людина загинула, двоє поранено.
43-річний чоловік в тяжкому стані, ще один - в стані середньої тяжкості
Нагадаємо
У Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про три вибухи в одному районі міста та загрозу ворожих дронів і балістики.