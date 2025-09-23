У Запорізькій області вибухи на тлі повітряної тривоги: декілька пролунали в Запоріжжі

Вибухи, а згодом - повторні вибухи пролунали у Запорізькій області, у тому числі у Запоріжжі, на тлі повітряної тривоги, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав спочатку Федоров.

Згодом голова ОВА уточнив: "В одному із районів міста пролунали три вибухи! Тривога оголошена по всій території області".

"Повторні вибухи у Запорізькій області", - зазначив Федоров пізніше.

Голова ОВА повідомляє про загрозу ворожих дронів та балістики.

