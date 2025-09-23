$41.380.13
11:29 • 362 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 23055 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 23604 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 26686 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 42632 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 44900 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 42422 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 66188 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 69352 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63582 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
У Запорізькій області вибухи на тлі повітряної тривоги: декілька пролунали в Запоріжжі

Київ • УНН

 • 42 перегляди

У Запорізькій області, зокрема в Запоріжжі, пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги. Голова ОВА Іван Федоров повідомив про три вибухи в одному районі міста та загрозу ворожих дронів і балістики.

У Запорізькій області вибухи на тлі повітряної тривоги: декілька пролунали в Запоріжжі

Вибухи, а згодом - повторні вибухи пролунали у Запорізькій області, у тому числі у Запоріжжі, на тлі повітряної тривоги, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Вибухи у Запорізькій області. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", - написав спочатку Федоров.

Згодом голова ОВА уточнив: "В одному із районів міста пролунали три вибухи! Тривога оголошена по всій території області".

"Повторні вибухи у Запорізькій області", - зазначив Федоров пізніше.

Голова ОВА повідомляє про загрозу ворожих дронів та балістики.

Одна людина загинула внаслідок авіаударів рф по Запоріжжю23.09.25, 06:21 • 2740 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Запорізька область
Запоріжжя