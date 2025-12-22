$42.250.09
"Нічого святого там немає": Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал "таманьнєфтєгаз" у краснодарському краї рф
Індекс "Олів'є": вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Зеленський розкрив кількість росіян у Покровську та Куп'янську

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Покровську на Донеччині перебуває близько 1100 росіян, а у Куп'янську на Харківщині – близько 100. Він зазначив, що українські війська тримають позиції, незважаючи на великий тиск з боку Росії.

Зеленський розкрив кількість росіян у Покровську та Куп'янську

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Покровську на Донеччині перебуває близько 1100 росіян, а у Куп’янську на Харківщині - близько 100, але це тимчасово, передає УНН

Покровськ - ситуація незмінна. Змінна тільки кількість. Усередині Покровська ми зараз нараховуємо десь 1100 росіян. Ми приблизно на тому ж рівні. На околиці там великі цифри, але ми говоримо про тих, хто зайшов, і з ким борються. Позиції наші захищають. Тобто, там ситуація за останні місяці, я б сказав, що вона незмінна, але різниця тільки в кількості людей в Покровську 

- сказав Зеленський. 

Він зазначив, що у Мирнограді йде великий тиск з боку росії, українські війська тримають позиції. 

Що стосується Куп’янська. Наші просунулися… зачистили ще 500 метрів. Ми контролюємо сьогодні Куп'янськ. Там є, безумовно росіяни, вважають наші війська, що їх там до ста людей. Тобто вже їх там небагато, було їх більше. Вже їх там небагато вісімдесят, може вісімдесят сто людей. Ну це тимчасово 

- додав Зеленський. 

Нагадаємо 

100 боїв уже сталося на фронті сьогодні, третина з них - на найгарячішому Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Костянтинівському та Оріховському напрямках.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Війна в Україні
Покровськ
Донецька область
Харківська область
Мирноград
Володимир Зеленський
Україна
Куп'янськ