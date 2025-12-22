Зеленський розкрив кількість росіян у Покровську та Куп'янську

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Покровську на Донеччині перебуває близько 1100 росіян, а у Куп’янську на Харківщині - близько 100, але це тимчасово, передає УНН.

Покровськ - ситуація незмінна. Змінна тільки кількість. Усередині Покровська ми зараз нараховуємо десь 1100 росіян. Ми приблизно на тому ж рівні. На околиці там великі цифри, але ми говоримо про тих, хто зайшов, і з ким борються. Позиції наші захищають. Тобто, там ситуація за останні місяці, я б сказав, що вона незмінна, але різниця тільки в кількості людей в Покровську