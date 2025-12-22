Зеленський розкрив кількість росіян у Покровську та Куп'янську
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у Покровську на Донеччині перебуває близько 1100 росіян, а у Куп'янську на Харківщині – близько 100. Він зазначив, що українські війська тримають позиції, незважаючи на великий тиск з боку Росії.
Покровськ - ситуація незмінна. Змінна тільки кількість. Усередині Покровська ми зараз нараховуємо десь 1100 росіян. Ми приблизно на тому ж рівні. На околиці там великі цифри, але ми говоримо про тих, хто зайшов, і з ким борються. Позиції наші захищають. Тобто, там ситуація за останні місяці, я б сказав, що вона незмінна, але різниця тільки в кількості людей в Покровську
Він зазначив, що у Мирнограді йде великий тиск з боку росії, українські війська тримають позиції.
Що стосується Куп’янська. Наші просунулися… зачистили ще 500 метрів. Ми контролюємо сьогодні Куп'янськ. Там є, безумовно росіяни, вважають наші війська, що їх там до ста людей. Тобто вже їх там небагато, було їх більше. Вже їх там небагато вісімдесят, може вісімдесят сто людей. Ну це тимчасово
100 боїв уже сталося на фронті сьогодні, третина з них - на найгарячішому Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Костянтинівському та Оріховському напрямках.