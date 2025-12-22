На фронті сьогодні вже 100 боїв, третина припала на Покровський напрямок - Генштаб

$42.250.09
Ексклюзив
14:00 • 1092 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 4790 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 8554 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
11:25 • 10849 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
10:46 • 13605 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
10:39 • 13319 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
10:33 • 11750 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
10:23 • 11216 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
10:14 • 8152 перегляди
ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на пів року
22 грудня, 07:25 • 15569 перегляди
Гарантії безпеки для України залежать від путіна - Politico
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
ЗСУ ліквідували понад тисячу окупантів за добу, загальні втрати ворога наближаються до 1,2 млн - ГенштабPhoto22 грудня, 04:50 • 36322 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 19299 перегляди
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 21434 перегляди
"Файли Епштейна": у прокуратурі в США пообіцяли оприлюднення усіх матеріалів щодо Трампа09:41 • 16548 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 12104 перегляди
Перевірка Odrex триває: МОЗ перевірить ще одну юридичну особу клініки на дотримання ліцензійних умов 11:19 • 12181 перегляди
Як можна прикрасити дім, якщо не хочеш встановлювати ялинкуPhoto21 грудня, 14:01 • 52410 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 74486 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 108705 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 145867 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Михайло Федоров
Сергій Лещенко
Михайло Подоляк
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Державний кордон України
Гігантський пряниковий будинок з фільму "Сам удома" з'явився у США і побив світовий рекордPhoto22 грудня, 07:59 • 21529 перегляди
Перша дружина Чака Норріса, Даян Холечек, померла у віці 84 років22 грудня, 07:57 • 19384 перегляди
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon20 грудня, 19:10 • 30584 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 31487 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 43101 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Су-30
Су-27
Дія (сервіс)

На фронті сьогодні вже 100 боїв, третина припала на Покровський напрямок - Генштаб

Київ • УНН

 • 204 перегляди

Загальна кількість бойових зіткнень на фронті досягла 100, з них 33 на Покровському напрямку. Ворог також був активним на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках.

На фронті сьогодні вже 100 боїв, третина припала на Покровський напрямок - Генштаб

100 боїв уже сталося на фронті сьогодні, третина з них - на найгарячішому Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, повідомили у зведенні на 16 годину 22 грудня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Сили оборони України стримують наступ російських окупантів. На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 100

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії, як вказано, постраждали громади населених пунктів Стецьківка, Уланове, Яструбщина, Біла Береза, Рижівка, Кучерівка, Рогізне, Атинське, Іскрисківщина Сумської області; Блешня, Архипівка, Миколаївка Чернігівської області.

Ситуація за напрямками

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулося п’ять ворожих атак. Крім того, ворог здійснив 71 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, один з яких - із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два бойові зіткнення, ворог атакував у районі населеного пункту Сотницький Козачок та у бік Вільчі. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки, одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник п’ять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки, одне боєзіткнення на даний час триває.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 17 ворожих спроб вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 33 спроби потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Мирноград, Родинське, Покровськ, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в бік Сухецького, Гришиного, Новопідгороднього, Новопавлівки. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку від початку доби наші оборонці зупинили сім штурмових дій ворожих військ у районах населених пунктів Вороне, Рибне, Злагода, Привільне та у бік Іскри, Вишневого, Олексіївки. Бої не вщухать у трьох локаціях.

На Гуляйпільському напрямку агресор вісім разів намагався йти вперед на позиції наших військ у районах Солодкого, Варварівки, Гуляйполя та в бік Зеленого, одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбивали десять атак противника у районах населених пунктів Щербаки, Степове, Плавні та у бік Лук’янівського та Приморського. Два боєзіткнення тривають. Противник завдав авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами по Воздвижівці, Любицькому, Барвінівці та Залізничному.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Село
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область