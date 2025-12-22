На фронте сегодня уже 100 боев, треть пришлась на Покровское направление - Генштаб

$42.250.09
49.470.12
ukenru
Эксклюзив
14:00 • 1044 просмотра
"Дело Odrex" обнажило слабые места системы здравоохранения. В Верховной Раде готовятся к изменениям системы лицензирования частных учреждений
13:08 • 4722 просмотра
Дроны ГУР поразили морской нефтяной терминал "таманьнефтегаз" в краснодарском крае рфPhotoVideo
Эксклюзив
13:06 • 8460 просмотра
Индекс "Оливье": стоимость приготовления салата хоть и снизилась, но не существенно
Эксклюзив
11:25 • 10804 просмотра
Неделя структуры и перезагрузки: астрологический прогноз 22–28 декабря
10:46 • 13563 просмотра
В Раде создают рабочую группу для проработки вопроса президентских выборов во время военного положения
10:39 • 13284 просмотра
"Указы - скоро": Украина готовит новые санкции против рф, будут "не только лица из россии, но и из Китая" - Зеленский
Эксклюзив
10:33 • 11727 просмотра
Как избежать финансовых ловушек во время праздников: простые правила финансовой дисциплины
10:23 • 11202 просмотра
Украина сегодня получает еще €2,3 млрд в рамках Ukraine Facility от ЕС - Свириденко
10:14 • 8144 просмотра
ЕС продлил экономические санкции против россии еще на полгода
22 декабря, 07:25 • 15566 просмотра
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.4м/с
84%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - ГенштабPhoto22 декабря, 04:50 • 36322 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 19299 просмотра
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 21435 просмотра
"Файлы Эпштейна": в прокуратуре в США пообещали обнародование всех материалов по Трампу09:41 • 16548 просмотра
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 12104 просмотра
публикации
Проверка Odrex продолжается: Минздрав проверит еще одно юридическое лицо клиники на соблюдение лицензионных условий11:19 • 12122 просмотра
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 52360 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 74439 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 108656 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 145820 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Сергей Лещенко
Михаил Подоляк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекордPhoto22 декабря, 07:59 • 21473 просмотра
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет22 декабря, 07:57 • 19331 просмотра
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 30572 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 31476 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 43088 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Сухой Су-30
Сухой Су-27
Дія (сервис)

На фронте сегодня уже 100 боев, треть пришлась на Покровское направление - Генштаб

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Общее количество боевых столкновений на фронте достигло 100, из них 33 на Покровском направлении. Враг также был активен на Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

На фронте сегодня уже 100 боев, треть пришлась на Покровское направление - Генштаб

100 боев уже произошло на фронте сегодня, треть из них - на самом горячем Покровском направлении, также враг был активнее на Константиновском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 22 декабря в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 100

- сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали общины населенных пунктов Стецковка, Уланово, Ястребщина, Белая Береза, Рыжевка, Кучеровка, Рогозное, Атинское, Искрисковщина Сумской области; Блешня, Архиповка, Николаевка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг совершил 71 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло два боевых столкновения, враг атаковал в районе населенного пункта Сотницкий Казачок и в сторону Вильчи. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении с начала суток противник пять раз атаковал вблизи Дроновки, Северска, Серебрянки, одно боестолкновение на данный момент продолжается.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 17 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгороднего, Новопавловки. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили семь штурмовых действий вражеских войск в районах населенных пунктов Вороне, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки. Бои не утихают в трех локациях.

На Гуляйпольском направлении агрессор восемь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отбивали десять атак противника в районах населенных пунктов Щербаки, Степное, Плавни и в сторону Лукьяновского и Приморского. Два боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиационными бомбами по Воздвижевке, Любицкому, Барвиновке и Зализничному.

На Приднепровском направлении на данный момент боестолкновений не зафиксировано.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Село
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область