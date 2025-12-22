На фронте сегодня уже 100 боев, треть пришлась на Покровское направление - Генштаб

100 боев уже произошло на фронте сегодня, треть из них - на самом горячем Покровском направлении, также враг был активнее на Константиновском и Гуляйпольском направлениях, сообщили в сводке на 16 часов 22 декабря в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов. На данный момент общее количество боевых столкновений составляет 100 - сообщили в Генштабе.

Сегодня от огня вражеской артиллерии, как указано, пострадали общины населенных пунктов Стецковка, Уланово, Ястребщина, Белая Береза, Рыжевка, Кучеровка, Рогозное, Атинское, Искрисковщина Сумской области; Блешня, Архиповка, Николаевка Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня произошло пять вражеских атак. Кроме того, враг совершил 71 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, один из которых - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло два боевых столкновения, враг атаковал в районе населенного пункта Сотницкий Казачок и в сторону Вильчи. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении украинские воины отбили пять атак врага в районе населенного пункта Песчаное и в сторону Куриловки, Новоплатоновки.

На Лиманском направлении сегодня захватническая армия совершила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Среднее, Новоселовка, Мирное и в сторону населенных пунктов Надежда, Чернещина, Дробышево, Ставки, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении с начала суток противник пять раз атаковал вблизи Дроновки, Северска, Серебрянки, одно боестолкновение на данный момент продолжается.

На Краматорском направлении сегодня боестолкновений не фиксировалось.

На Константиновском направлении наши защитники отбили 17 вражеских попыток вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Плещеевка, Русин Яр, Щербиновка, Александро-Шультино, Клебан-Бык, Софиевка.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 33 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Мирноград, Родинское, Покровск, Ровное, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Сухецкого, Гришино, Новоподгороднего, Новопавловки. Три боестолкновения продолжаются.

На Александровском направлении с начала суток наши защитники остановили семь штурмовых действий вражеских войск в районах населенных пунктов Вороне, Рыбное, Злагода, Привольное и в сторону Искры, Вишневого, Алексеевки. Бои не утихают в трех локациях.

На Гуляйпольском направлении агрессор восемь раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Сладкого, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зеленого, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники отбивали десять атак противника в районах населенных пунктов Щербаки, Степное, Плавни и в сторону Лукьяновского и Приморского. Два боестолкновения продолжаются. Противник нанес авиационные удары управляемыми авиационными бомбами по Воздвижевке, Любицкому, Барвиновке и Зализничному.

На Приднепровском направлении на данный момент боестолкновений не зафиксировано.