Зеленский раскрыл количество россиян в Покровске и Купянске

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Покровске Донецкой области находится около 1100 россиян, а в Купянске Харьковской области - около 100, но это временно, передает УНН.

Покровск - ситуация неизменна. Изменчиво только количество. Внутри Покровска мы сейчас насчитываем где-то 1100 россиян. Мы примерно на том же уровне. На окраине там большие цифры, но мы говорим о тех, кто зашел, и с кем борются. Позиции наши защищают. То есть, там ситуация за последние месяцы, я бы сказал, что она неизменна, но разница только в количестве людей в Покровске