Зеленский раскрыл количество россиян в Покровске и Купянске

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Покровске Донецкой области находится около 1100 россиян, а в Купянске Харьковской области – около 100. Он отметил, что украинские войска удерживают позиции, несмотря на большое давление со стороны россии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Покровске Донецкой области находится около 1100 россиян, а в Купянске Харьковской области - около 100, но это временно, передает УНН

Покровск - ситуация неизменна. Изменчиво только количество. Внутри Покровска мы сейчас насчитываем где-то 1100 россиян. Мы примерно на том же уровне. На окраине там большие цифры, но мы говорим о тех, кто зашел, и с кем борются. Позиции наши защищают. То есть, там ситуация за последние месяцы, я бы сказал, что она неизменна, но разница только в количестве людей в Покровске 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что в Мирнограде идет большое давление со стороны россии, украинские войска держат позиции. 

Что касается Купянска. Наши продвинулись… зачистили еще 500 метров. Мы контролируем сегодня Купянск. Там есть, безусловно россияне, считают наши войска, что их там до ста человек. То есть уже их там немного, было их больше. Уже их там немного восемьдесят, может восемьдесят сто человек. Ну это временно 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

100 боев уже произошло на фронте сегодня, треть из них - на самом горячем Покровском направлении, также враг был активнее на Константиновском и Ореховском направлениях.

Антонина Туманова

Покровск
Донецкая область
Харьковская область
Мирноград
Владимир Зеленский
Украина
Купянск