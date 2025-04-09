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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28625 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг попал в пятиэтажку в Лимане Донецкой области, за сутки из-за ударов рф в области трое погибших

россия нанесла удары по 13 населенным пунктам Донецкой области. Погибло 3 гражданских, ранено 7, повреждено 64 объекта, включая 35 жилых домов. В Лимане повреждения получила пятиэтажка, также есть травмированный.

Война • 23 октября, 09:22 • 39081 просмотра

Спасатели достали тело женщины из-под завалов дома в селе Янтарное в Донецкой области

В селе Янтарное Покровского района в результате российского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен. Повреждены 9 частных домов, спасатели завершили ликвидацию последствий атаки.

Война • 22 октября, 14:14 • 57447 просмотра

Армия рф ударила по 5-этажке в Мирнограде Донецкой области: есть жертвы

В результате атаки рф на Мирноград погиб один человек, еще один ранен. Повреждены 7 домов, в т.ч. 5-этажка. В другом районе Донецкой области погибли двое детей и женщина.

Война • 22 октября, 12:08 • 28652 просмотра

Армия рф убила двух детей и женщину в Покровском районе Донецкой области

В Покровском районе Донецкой области в результате российских атак погибли двое детей. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах области.

Война • 22 октября, 08:10 • 30247 просмотра

Обстрелы Донетчины: по меньшей мере три человека погибли и два ранены в Покровском районе

В результате российских обстрелов Покровского района Донецкой области погибли по меньшей мере 3 человека, 2 ранены. Повреждены жилые дома и инфраструктура в Мирнограде и Курахово.

Война • 21 октября, 16:12 • 30572 просмотра

Враг атаковал четыре района Донецкой области: один погибший, 6 раненых

11 октября российские войска обстреляли населенные пункты в 4 районах Донецкой области. В результате атак погибла 74-летняя женщина, еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести.

Война • 11 октября, 12:55 • 22043 просмотра

В Донецкой области в результате атак террористов, повреждено 65 гражданских объектов, погиб 1 человек, 11 человек ранены

За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.

Общество • 9 октября, 07:55 • 35749 просмотра

Били по жилому сектору в Донецкой области авиабомбами: погиб один человек, получили травмы 12 человек, в том числе дети - полиция

Российские войска нанесли 2809 ударов по Донецкой области, используя авиабомбы. Погиб 1 человек, ранены 12, среди которых двое детей. Повреждены десятки гражданских объектов.

Общество • 8 октября, 08:34 • 27272 просмотра

российские обстрелы в Донецкой области: двое погибших, трое раненых за сутки

Оккупанты нанесли 2774 удара по 17 населенным пунктам Донецкой области. Повреждены 37 гражданских объектов, включая 22 жилых дома. Больше всего пострадали Мирноград, Северск и Константиновка.

Война • 1 октября, 07:12 • 24033 просмотра

Враг обстрелял Мирноград в Донецкой области: есть погибший, спасатели доставили в больницу раненого

В результате российского обстрела Мирнограда в Донецкой области погиб 1 человек, повреждены 2 многоквартирных дома. Спасатели оказали помощь раненому мужчине, который получил осколочное ранение ноги.

Война • 30 сентября, 13:27 • 21123 просмотра

российские обстрелы Донетчины: трое погибших, 10 раненых за сутки

22 сентября российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли 3 мирных жителей, еще 10 получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.

Война • 23 сентября, 06:54 • 27251 просмотра

Донецкую область россияне обстреляли 2908 раз за сутки

Российские войска совершили 2908 обстрелов по Донецкой области, поразив 17 населенных пунктов. Повреждено 140 гражданских объектов, включая 72 жилых дома, ранены 17 мирных жителей.

Война • 21 сентября, 11:35 • 24077 просмотра

Враг накрыл огнем 13 населенных пунктов Донецкой области: 10 раненых за сутки

За сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, ранив 10 гражданских. Повреждены 30 объектов, включая жилые дома, предприятия и критическую инфраструктуру.

Война • 19 сентября, 07:14 • 23425 просмотра

В Донецкой области из-за атак рф погибло 4 человека: ситуация сложная, комендантский час будет усилен - Филашкин

В результате вражеских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли 4 человека, 9 ранены. В некоторых городах усилен комендантский час в связи со сложной боевой ситуацией, в частности в 10-километровой зоне от фронта.

Общество • 19 августа, 09:59 • 46915 просмотра

Ситуация с эвакуацией в Донецкой области неутешительная: люди не хотят выезжать

В Донецкой области эвакуация гражданского населения продвигается медленно. В Мирнограде остается 795 детей и 21 тысяча взрослых, в Селидово - 34 ребенка и 2,5 тысячи взрослых, а в Новогродовке - 1,5 тысячи человек.

Общество • 19 августа, 09:30 • 51635 просмотра

российские удары по Донецкой области: 3 погибших, 9 раненых за сутки

Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 2806 ударов. Повреждено 58 гражданских объектов, включая 36 жилых домов, больше всего пострадал Мирноград.

Война • 19 августа, 07:44 • 41548 просмотра

Верещук призвала жителей Покровска, Мирнограда, Селидово эвакуироваться

Министр реинтеграции Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей прифронтовых городов Донецкой области из-за тяжелой ситуации. Правительство, местные власти и волонтеры готовы оказать помощь эвакуированным.

Общество • 18 августа, 15:02 • 39875 просмотра

В Мирнограде погиб мужчина из-за вражеского артобстрела

44-летний мужчина погиб в Мирнограде из-за попадания снаряда рядом с автомобилем. Повреждены 6 частных домов. Ранее россияне обстреляли 9-этажку, есть раненые.

Общество • 18 августа, 13:05 • 32927 просмотра

В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

17 августа в Донецкой области в результате обстрелов погибли два человека в Торецке и Мирнограде, еще восемь ранены в разных населенных пунктах. Общее количество жертв в области с начала вторжения: 2161 погибших, 5666 раненых.

Общество • 18 августа, 06:02 • 104139 просмотра

Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

В результате российского удара по Мирнограду Донецкой области погиб 1 человек, 4 ранены. Повреждены 9-этажка, 6 многоэтажек, аптека, кинотеатр и 2 магазина.

Война • 17 августа, 18:09 • 84803 просмотра

Удар рф по Мирнограду в Донецкой области: уже известно о погибшем, и четырех раненых

В результате российского удара по 9-этажному дому в Мирнограде Донецкой области погиб один человек, четверо ранены.

Война • 17 августа, 15:44 • 36460 просмотра

россияне попали в 9-этажку в Мирнограде в Донецкой области: есть раненые

В результате вражеского обстрела Мирнограда в Донецкой области пострадала недостроенная 9-этажка. По меньшей мере 3 человека получили ранения, спасательная операция продолжается.

Война • 17 августа, 15:20 • 32993 просмотра

Наводил российские КАБы на защитников Покровска: еще одного российского агента приговорили к 15 годам за решеткой

Суд приговорил жителя Мирнограда к 15 годам заключения за государственную измену. Он передавал фсб геолокации украинских войск на Покровском направлении для наведения управляемых авиабомб.

Война • 13 августа, 14:18 • 35766 просмотра

Донецкая область: россияне сбросили авиабомбы на Гродовку и Раздольное, за сутки есть погибший и 3 раненых

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, в целом нанеся 2878 по региону ударов за сутки. Повреждены 83 гражданских объекта, включая жилые дома, медучреждение и учебное заведение.

Война • 5 августа, 08:37 • 34654 просмотра

Донецкая область: армия рф ночью нанесла 11 ракетных ударов по Покровску и Мирнограду

Ночью российские войска атаковали Покровск и Мирноград 11 ракетами. За сутки в Донецкой области зафиксировано 2757 обстрелов, 3 погибших и 8 раненых, повреждено 90 гражданских объектов.

Война • 3 августа, 07:20 • 31742 просмотра

Армия рф сбросила авиабомбы на Мирноград: ранены 4 человека, среди них дети

2 августа 2024 года российские войска сбросили авиабомбы на Мирноград. В результате атаки ранены две женщины и двое детей, повреждены жилые дома и инфраструктура.

Общество • 2 августа, 17:07 • 78917 просмотра

В результате российской атаки авиабомбами в Донецкой области ранены 5 человек, среди них 11-летний ребенок

В результате авиаударов РФ по Курахово и Мирнограду ранены 5 гражданских, включая 11-летнюю девочку. Оккупанты применили управляемые авиабомбы, повредив жилые дома и инфраструктуру.

Общество • 27 июля, 12:17 • 56353 просмотра

В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

Нявканье и настойчивость кота спасли жизнь его хозяйки, позвав ее в другую комнату за несколько минут до того, как обстрел разрушил их дом в Мирнограде, а впоследствии спасатели вытащили кота из-под завалов и воссоединили его с хозяйкой.

Общество • 17 июля, 09:20 • 67351 просмотра

В Донецкой области за сутки более 2500 ударов войск рф, 8 жителей ранены

За минувшие сутки в результате российских обстрелов 8 жителей Донецкой области получили ранения.

Война • 16 июля, 10:24 • 39599 просмотра