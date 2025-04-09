В Мирнограде из-под завалов спасли кота: его мяуканье спасло жизнь хозяйке перед обстрелом

Нявканье и настойчивость кота спасли жизнь его хозяйки, позвав ее в другую комнату за несколько минут до того, как обстрел разрушил их дом в Мирнограде, а впоследствии спасатели вытащили кота из-под завалов и воссоединили его с хозяйкой.