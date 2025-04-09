С наступлением холодов коты часто прячутся возле теплого двигателя автомобилей, что может привести к травмированию животных. Благотворительная организация советует водителям проверять авто перед поездкой и дает конкретные советы.
россия нанесла удары по 13 населенным пунктам Донецкой области. Погибло 3 гражданских, ранено 7, повреждено 64 объекта, включая 35 жилых домов. В Лимане повреждения получила пятиэтажка, также есть травмированный.
В селе Янтарное Покровского района в результате российского обстрела погибла женщина, еще один человек ранен. Повреждены 9 частных домов, спасатели завершили ликвидацию последствий атаки.
В результате атаки рф на Мирноград погиб один человек, еще один ранен. Повреждены 7 домов, в т.ч. 5-этажка. В другом районе Донецкой области погибли двое детей и женщина.
В Покровском районе Донецкой области в результате российских атак погибли двое детей. Повреждены жилые дома и инфраструктура в нескольких населенных пунктах области.
В результате российских обстрелов Покровского района Донецкой области погибли по меньшей мере 3 человека, 2 ранены. Повреждены жилые дома и инфраструктура в Мирнограде и Курахово.
11 октября российские войска обстреляли населенные пункты в 4 районах Донецкой области. В результате атак погибла 74-летняя женщина, еще 6 человек получили ранения различной степени тяжести.
За сутки оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Повреждены 65 гражданских объектов, в том числе 22 жилых дома, погиб 1 человек, 11 ранены.
Российские войска нанесли 2809 ударов по Донецкой области, используя авиабомбы. Погиб 1 человек, ранены 12, среди которых двое детей. Повреждены десятки гражданских объектов.
Оккупанты нанесли 2774 удара по 17 населенным пунктам Донецкой области. Повреждены 37 гражданских объектов, включая 22 жилых дома. Больше всего пострадали Мирноград, Северск и Константиновка.
В результате российского обстрела Мирнограда в Донецкой области погиб 1 человек, повреждены 2 многоквартирных дома. Спасатели оказали помощь раненому мужчине, который получил осколочное ранение ноги.
22 сентября российские войска 14 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате вражеских ударов погибли 3 мирных жителей, еще 10 получили ранения. Повреждены жилые дома и инфраструктура.
Российские войска совершили 2908 обстрелов по Донецкой области, поразив 17 населенных пунктов. Повреждено 140 гражданских объектов, включая 72 жилых дома, ранены 17 мирных жителей.
За сутки россияне обстреляли 13 населенных пунктов Донецкой области, ранив 10 гражданских. Повреждены 30 объектов, включая жилые дома, предприятия и критическую инфраструктуру.
В результате вражеских обстрелов в Донецкой области за сутки погибли 4 человека, 9 ранены. В некоторых городах усилен комендантский час в связи со сложной боевой ситуацией, в частности в 10-километровой зоне от фронта.
В Донецкой области эвакуация гражданского населения продвигается медленно. В Мирнограде остается 795 детей и 21 тысяча взрослых, в Селидово - 34 ребенка и 2,5 тысячи взрослых, а в Новогродовке - 1,5 тысячи человек.
Оккупанты атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области, нанеся 2806 ударов. Повреждено 58 гражданских объектов, включая 36 жилых домов, больше всего пострадал Мирноград.
Министр реинтеграции Ирина Верещук призвала эвакуироваться жителей прифронтовых городов Донецкой области из-за тяжелой ситуации. Правительство, местные власти и волонтеры готовы оказать помощь эвакуированным.
44-летний мужчина погиб в Мирнограде из-за попадания снаряда рядом с автомобилем. Повреждены 6 частных домов. Ранее россияне обстреляли 9-этажку, есть раненые.
17 августа в Донецкой области в результате обстрелов погибли два человека в Торецке и Мирнограде, еще восемь ранены в разных населенных пунктах. Общее количество жертв в области с начала вторжения: 2161 погибших, 5666 раненых.
В результате российского удара по Мирнограду Донецкой области погиб 1 человек, 4 ранены. Повреждены 9-этажка, 6 многоэтажек, аптека, кинотеатр и 2 магазина.
В результате российского удара по 9-этажному дому в Мирнограде Донецкой области погиб один человек, четверо ранены.
В результате вражеского обстрела Мирнограда в Донецкой области пострадала недостроенная 9-этажка. По меньшей мере 3 человека получили ранения, спасательная операция продолжается.
Суд приговорил жителя Мирнограда к 15 годам заключения за государственную измену. Он передавал фсб геолокации украинских войск на Покровском направлении для наведения управляемых авиабомб.
Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области, в целом нанеся 2878 по региону ударов за сутки. Повреждены 83 гражданских объекта, включая жилые дома, медучреждение и учебное заведение.
Ночью российские войска атаковали Покровск и Мирноград 11 ракетами. За сутки в Донецкой области зафиксировано 2757 обстрелов, 3 погибших и 8 раненых, повреждено 90 гражданских объектов.
2 августа 2024 года российские войска сбросили авиабомбы на Мирноград. В результате атаки ранены две женщины и двое детей, повреждены жилые дома и инфраструктура.
В результате авиаударов РФ по Курахово и Мирнограду ранены 5 гражданских, включая 11-летнюю девочку. Оккупанты применили управляемые авиабомбы, повредив жилые дома и инфраструктуру.
Нявканье и настойчивость кота спасли жизнь его хозяйки, позвав ее в другую комнату за несколько минут до того, как обстрел разрушил их дом в Мирнограде, а впоследствии спасатели вытащили кота из-под завалов и воссоединили его с хозяйкой.
За минувшие сутки в результате российских обстрелов 8 жителей Донецкой области получили ранения.