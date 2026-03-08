Россия атаковала ВСУ тысячами дронов и сотней авиабомб за сутки, всего 120 боестолкновений - Генштаб

По состоянию на вечер 8 марта ситуация на передовой остается напряженной. российские оккупанты продолжают массированно применять авиацию и дроны, совершив более 5900 атак беспилотниками-камикадзе и сбросив 178 управляемых авиабомб по позициям ВСУ и населенным пунктам. Наибольшая активность врага зафиксирована на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, всего произошло 120 боестолкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

На Покровском направлении украинские защитники отбили 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Мирнограда, Родинского, Удачного и других населенных пунктов. По предварительным данным, только на этом участке фронта за сутки ликвидировано и ранено более 50 захватчиков.

Россия вторые сутки подряд массированно атакует объекты газодобычи на Полтавщине

Сегодня на этом направлении уничтожена артиллерийская система, 12 единиц специальной техники и два автомобиля. Также повреждены танк и еще семь артсистем врага. Силами обороны подавлено 158 БпЛА различных типов