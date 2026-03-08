Россия атаковала ВСУ тысячами дронов и сотней авиабомб за сутки, всего 120 боестолкновений - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб зафиксировал 120 боестолкновений на фронте и массированные удары БпЛА. На Покровском направлении уничтожена артиллерия и более 50 оккупантов.
По состоянию на вечер 8 марта ситуация на передовой остается напряженной. российские оккупанты продолжают массированно применять авиацию и дроны, совершив более 5900 атак беспилотниками-камикадзе и сбросив 178 управляемых авиабомб по позициям ВСУ и населенным пунктам. Наибольшая активность врага зафиксирована на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, всего произошло 120 боестолкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
На Покровском направлении украинские защитники отбили 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Мирнограда, Родинского, Удачного и других населенных пунктов. По предварительным данным, только на этом участке фронта за сутки ликвидировано и ранено более 50 захватчиков.
Сегодня на этом направлении уничтожена артиллерийская система, 12 единиц специальной техники и два автомобиля. Также повреждены танк и еще семь артсистем врага. Силами обороны подавлено 158 БпЛА различных типов
Горячие точки на карте боевых действий
- Константиновское направление: враг совершил 18 штурмов в сторону Константиновки, Иванополья и окрестных поселков.
- Гуляйпольское направление: зафиксировано 17 боевых столкновений в районе Мирного и Святопетровки.
- Славянское направление: продолжаются четыре боестолкновения, противник пытается продвинуться возле Закитного и Резниковки.
- Юг: на Приднепровском направлении отбита атака в сторону Антоновского моста, а на Ореховском враг штурмовал вблизи Степногорска.
На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Силы обороны продолжают сдерживать натиск и наносить врагу потери в живой силе и технике.
