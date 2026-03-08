$43.810.0050.900.00
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врага
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличия
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Силы обороны ударили ракетами ATACMS и SCALP по базе "шахедов" в районе ДАП - Генштаб показал видео
Россия атаковала ВСУ тысячами дронов и сотней авиабомб за сутки, всего 120 боестолкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 632 просмотра

Генштаб зафиксировал 120 боестолкновений на фронте и массированные удары БпЛА. На Покровском направлении уничтожена артиллерия и более 50 оккупантов.

Россия атаковала ВСУ тысячами дронов и сотней авиабомб за сутки, всего 120 боестолкновений - Генштаб

По состоянию на вечер 8 марта ситуация на передовой остается напряженной. российские оккупанты продолжают массированно применять авиацию и дроны, совершив более 5900 атак беспилотниками-камикадзе и сбросив 178 управляемых авиабомб по позициям ВСУ и населенным пунктам. Наибольшая активность врага зафиксирована на Константиновском, Покровском и Гуляйпольском направлениях, всего произошло 120 боестолкновений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

На Покровском направлении украинские защитники отбили 18 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах Мирнограда, Родинского, Удачного и других населенных пунктов. По предварительным данным, только на этом участке фронта за сутки ликвидировано и ранено более 50 захватчиков.

Сегодня на этом направлении уничтожена артиллерийская система, 12 единиц специальной техники и два автомобиля. Также повреждены танк и еще семь артсистем врага. Силами обороны подавлено 158 БпЛА различных типов

– говорится в сводке Генштаба.

Горячие точки на карте боевых действий

  • Константиновское направление: враг совершил 18 штурмов в сторону Константиновки, Иванополья и окрестных поселков.
    • Гуляйпольское направление: зафиксировано 17 боевых столкновений в районе Мирного и Святопетровки.
      • Славянское направление: продолжаются четыре боестолкновения, противник пытается продвинуться возле Закитного и Резниковки.
        • Юг: на Приднепровском направлении отбита атака в сторону Антоновского моста, а на Ореховском враг штурмовал вблизи Степногорска.

          На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано. Силы обороны продолжают сдерживать натиск и наносить врагу потери в живой силе и технике.

          Степан Гафтко

          Война в Украине
          Техника
          Военное положение
          Война в Украине
          Столкновения
          Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
          Мирноград
          Вооруженные силы Украины
          Гуляйполе
          Украина
          Константиновка